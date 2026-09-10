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Les investissements mondiaux dans l'hydrogène vert dépassent les $130 mds déclare le Conseil de l'hydrogène
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 13:47
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L'usine d'hydrogène propre « Haru Oni » de HIF Global, à Punta Arenas

L'usine d'hydrogène propre « Haru Oni » de HIF Global, à Punta Arenas

Les investissements cumulés ‌à l'échelle mondiale dans les projets d'hydrogène vert ont dépassé ​les 130 milliards de dollars (111,7 milliards d'euros), a déclaré jeudi le Conseil de l'hydrogène, un groupe d'intérêt dédié à la promotion de ​cette énergie.

Les investissements dans plus de 570 projets mis en oeuvre permettent de ​soutenir une capacité de production d'hydrogène ⁠vert d'environ 6,9 millions de tonnes métriques par an, ‌précise ce conseil dans son rapport "Global Hydrogen Compass 2026", publié à l'occasion de la réunion ministérielle sur ​l'énergie de l’hydrogène à ‌Tokyo.

Environ 90% de ces projets sont soit en ⁠cours de construction soit déjà opérationnels, précise-t-il.

La Chine représente plus de la moitié de la capacité mondiale engagée en matière d'hydrogène ⁠renouvelable, tandis ‌que l'Europe occupe la deuxième place en termes d'investissements ⁠et que les États-Unis sont en tête pour le déploiement ‌d'hydrogène à faible empreinte carbone, poursuit le rapport.

Le ⁠secteur continue cependant à se heurter à des obstacles ⁠importants. Les ‌développeurs d'hydrogène vert ont ainsi réduit leurs investissements et abandonné des ​projets à l'échelle mondiale, en ‌raison à la fois de coûts de production élevés et d'une faible demande pour ​cette énergie à faible émission de carbone.

Les industries réputées difficiles à faire basculer à une alimentation en énergie ⁠électrique, qui étaient un temps considérées comme des candidates idéales pour l'hydrogène vert - telles que la sidérurgie et le transport longue distance - ont estime que le coût de la transition vers ce combustible à faible émission de carbone était prohibitif.

(Yuka Obayashi, Version ​française Benoit Van Overstraeten)

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