Les investissements mondiaux dans l'hydrogène vert dépassent les $130 mds - conseil

Les investissements cumulés à l'échelle mondiale dans les projets d'hydrogène vert ont dépassé les 130 milliards de dollars (111,7 milliards d'euros), a déclaré jeudi le Conseil de l'hydrogène, un groupe d'intérêt dédié à la promotion de cette énergie.

Les investissements dans plus de 570 projets mis en oeuvre permettent de soutenir une capacité de production d'hydrogène vert d'environ 6,9 millions de tonnes métriques par an, précise ce conseil dans son rapport "Global Hydrogen Compass 2026", publié à l'occasion de la réunion ministérielle sur l'énergie de l’hydrogène à Tokyo.

Environ 90% de ces projets sont soit en cours de construction soit déjà opérationnels, précise-t-il.

La Chine représente plus de la moitié de la capacité mondiale engagée en matière d'hydrogène renouvelable, tandis que l'Europe occupe la deuxième place en termes d'investissements et que les États-Unis sont en tête pour le déploiement d'hydrogène à faible empreinte carbone, poursuit le rapport.

Le secteur continue cependant à se heurter à des obstacles importants. Les développeurs d'hydrogène vert ont ainsi réduit leurs investissements et abandonné des projets à l'échelle mondiale, en raison à la fois de coûts de production élevés et d'une faible demande pour cette énergie à faible émission de carbone.

Les industries réputées difficiles à faire basculer à une alimentation en énergie électrique, qui étaient un temps considérées comme des candidates idéales pour l'hydrogène vert - telles que la sidérurgie et le transport longue distance - ont estime que le coût de la transition vers ce combustible à faible émission de carbone était prohibitif.

(Yuka Obayashi, Version française Benoit Van Overstraeten)