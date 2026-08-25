Les intentions de recrutement de cadres en berne au troisième trimestre (Apec)

Les intentions de recrutement de cadres ralentissent au troisième trimestre 2026, particulièrement dans les grandes entreprises où elles atteignent leur plus bas niveau depuis 2020, dans un climat d'incertitude économique et d'attentisme, selon un baromètre de l'Apec publié mardi.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

En moyenne, toutes tailles confondues, seulement 7% des entreprises envisagent d'embaucher au moins un cadre au cours du 3e trimestre, "soit l'étiage le plus bas observé ces dernières années", indique l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) qui se fonde sur deux enquêtes réalisées en juin, auprès de 1.000 entreprises et de 2.000 cadres.

Si les intentions de recrutement de cadres restent stables sur un trimestre dans les petites et moyennes entreprises et connaissent même une légère hausse dans les très petites, les grandes entreprises connaissent une forte baisse.

Seules 42% d'entre elles prévoient de recruter au moins un cadre au 3e trimestre, contre 48% en mars et 45% en juin 2025. Il s'agit du plus bas niveau enregistré depuis que cette mesure est réalisée, en 2020.

Dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, les entreprises sont moins nombreuses à pouvoir anticiper leur niveau d'activité et privilégient des comportements de précaution, souligne l'Apec.

Certains secteurs, comme l'industrie, notamment l’aéronautique et la construction navale, se distinguent toutefois par des intentions de recrutement plus dynamiques (+2% sur un an).

En avril, l'Apec avait présenté des prévisions annuelles plutôt optimistes, avec une hausse de 4% des embauches de cadres attendue en 2026 après deux années consécutives de baisse, mais elle se fondait sur une enquête réalisée avant le début de la guerre au Moyen-Orient.

A ce stade, "rien ne nous permet de dire que l'inflexion à la hausse qu'on avait anticipée (sur l'année) ne se fera pas", a estimé la directrice générale de l'Apec Annelore Coury lors d'une présentation du baromètre à la presse, soulignant que les chiffres moins bons du troisième trimestre ne constituent "pas un effondrement".

La baisse des intentions d'embauches de cadres s'accompagne de celle des difficultés de recrutement anticipées par les entreprises, qui atteignent leur plus bas depuis cinq ans, 61% de celles ayant un projet de recrutement de cadre estimant qu'elles seront confrontées à des difficultés d’embauche.

Du côté des cadres, le climat peu propice à la confiance se traduit par des craintes croissantes pour la pérennité de leur poste, particulièrement chez les jeunes cadres, et un recul des intentions de changement d’entreprise à court terme.