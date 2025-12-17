 Aller au contenu principal
Les inquiétudes concernant Kevin Hassett en tant que possible président de la Fed sont "absurdes", selon Scott Bessent
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 17:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toute préoccupation concernant la possibilité que Kevin Hassett dirige la Réserve fédérale est "absurde", a déclaré mercredi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, ajoutant que le conseiller économique de la Maison Blanche et d'autres personnes envisagées seraient tous de bons choix.

Banques centrales
