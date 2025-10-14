Les innovations technologiques peuvent-elles éviter les blessures ?

Ces dernières années, de nombreuses technologies sont mises en place dans le foot professionnel pour limiter les blessures et réduire leur temps de guérison. Comment agissent-elles ? Sont-elles efficaces ? On démêle le vrai du faux avec des spécialistes.

La statistique qui va suivre n’a rien d’étonnant. Entre les saisons 2020-2021 et 2023-2024, le nombre moyen de blessures en Premier League a doublé, passant de 75 à 146 pour l’ensemble des clubs de l’élite anglaise, selon le courtier en assurances britannique Howden. La faute à des calendriers toujours plus étalés sur les années civiles et la création de nouvelles compétitions (et non à une supposée augmentation de rencontres, comme relevé par le CIES l’année dernière) qui durant la dernière décennie a mis en exergue les dernières technologies de pointe pour prévenir les blessures, voire réduire leur durée. Pour comprendre l’hécatombe générale, comme celle que l’on peut voir actuellement en équipe de France, il faut se plonger avant même la blessure. Là où toutes sortes de gadgets se sont démocratisés dans les clubs pros.

Tout le monde disait : “La cryo c’est génial, ça résout tous les problèmes”… pour finalement en revenir au bon vieux bain écossais avec des contrastes chaud-froid !…

Tous propos recueillis par TJ

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com