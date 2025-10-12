Les Îles Féroé signent un exploit
Deux résultats positifs consécutifs, qui l’aurait cru ?
Auteurs de la plus belle campagne de qualifications pour une Coupe du monde de leur histoire, les Îles Féroé avaient déjà signé une victoire de poids devant le Monténégro ce jeudi en inscrivant quatre buts sans en prendre un. Mais l’éternel outsider a fait encore mieux ce dimanche, en battant la Tchéquie !…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer