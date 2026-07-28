Les Houthis veulent reproduire en mer Rouge le modèle iranien pour Ormuz-ministre yéménite

Les Houthis ambitionnent de reproduire en mer Rouge la stratégie adoptée par l'Iran pour le détroit d'Ormuz en perturbant le trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb et profitent d'une réponse insuffisante de la communauté internationale, a déclaré lundi la ministre yéménite des Affaires étrangères.

S'exprimant devant un groupe restreint de journalistes à l'ambassade du Yémen dans la capitale saoudienne Ryad, Afrah al-Zouba a prévenu que Téhéran et la milice chiite pro-iranienne allaient ensemble "bloquer les deux principaux détroits, portes d'entrée du Golfe et de la mer Rouge".

Ouvrant un front supplémentaire au conflit régional entre les Etats-Unis et l'Iran, les Houthis ont annoncé ce mois-ci un blocus maritime des exportations pétrolières de l'Arabie saoudite en mer Rouge, reprochant à Ryad des frappes au Yémen.

Ces hostilités font planer une menace sur la trêve instaurée en 2022 entre les Houthis et l'Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale et a lancé en 2015 une coalition militaire contre le mouvement chiite, qui contrôle une partie du pays dont la capitale Sanaa.

Ryad a répondu au blocus maritime des Houthis, qui ont revendiqué des attaques contre des pétroliers saoudiens en mer Rouge, par des frappes aériennes contre ce qu'il a présenté comme des sites militaires du groupe, auquel les autorités saoudiennes reprochent de servir des intérêts étrangers.

Des diplomates occidentaux et des représentants yéménites ont dit craindre qu'une guerre éclate à nouveau au Yémen.

Afrah al-Zouba, nommée la semaine dernière à la tête de la diplomatie yéménite, a déclaré que le gouvernement yéménite était préparé à une potentielle escalade, tout en soulignant que, pour l'heure, les hostilités se déroulaient le long de la frontière et qu'aucun des deux camps ne préparait d'offensive.

"Ce conflit doit prendre fin, soit par des moyens pacifiques, soit d'une autre manière", a-t-elle dit.

(Reportage de Timour Azhari; version française Jean Terzian)