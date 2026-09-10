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Les Houthis ont pris le contrôle de la ville yéménite de Mokha, sur la mer Rouge - sources
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 09:52
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(Répétition du titre)

Les Houthis, mouvement soutenu par l'Iran contrôlant une partie du Yémen, se sont emparés de la ville yéménite de Mokha, sur la mer Rouge, ont dit trois sources gouvernementales yéménites à Reuters.

(Version française Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)

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