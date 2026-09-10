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Les Houthis ont pris le contrôle de la ville yéménite de Mokha, sur la mer Rouge - sources
information fournie par Reuters•10/09/2026 à 09:52
Le scandale du périscolaire parisien devient pénal pour les édiles: des investigations visant le maire de la capitale, Emmanuel Grégoire, et sa prédécesseure Anne Hidalgo ont été lancées, après plusieurs plaintes dénonçant leur inaction pour remédier aux violences ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•10.09.2026•11:05•
La production industrielle est restée atone en Italie au mois de juillet (+0% sur un an), la hausse de la production d'énergie et de médicaments compensant une baisse des autres secteurs, selon l'estimation publiée jeudi par l'Institut national des statistiques ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•10.09.2026•11:03•
Les Européens doivent se doter d'"une vraie force de frappe, une vraie capacité qui soit crédible à l'échelle mondiale", selon le ministère de la Défense français. Menaces, capacités, régulation, interopérabilité... Une trentaine de pays européens ont envoyé des ...
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(Actualisé avec Meta Platforms) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse 0,40% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,03% pour
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