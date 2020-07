Les hôteliers déclarent la guerre à Booking.com

Des hôteliers ont lancé la fronde contre les commissions de Booking.com, qu'ils jugent trop élevées. (Photo d'illustration.) © Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Difficile de trouver un hôtel pour un séjour à Montpellier mi-août sur Booking.com. La plupart ont pourtant encore des chambres disponibles, mais ils ont décidé de les retirer de la plateforme néerlandaise de réservation pour inciter les clients à réserver en direct. Leur cible : les commissions prélevées, jugées trop élevées, mais aussi les « méthodes dictatoriales » de l'entreprise, pointe Camille Galtier, président du Club hôtelier du grand Montpellier, à l'origine de la fronde.

Né à Amsterdam en 1996, Booking.com est vite devenu une mine d'or pour les hôteliers, rabattant des clients du monde entier en les référençant sur une plateforme unique et simple d'utilisation, et permettant aux professionnels d'améliorer leur taux de remplissage. Mais avec le temps, la plateforme est devenue incontournable... et trop gourmande.

Commission à la tête du client

En moyenne, elle prélève 17 % du montant total (taxes comprises) d'une réservation. « Sur une chambre à 100 euros, il reste moins de 75 euros après la commission, dont 60 euros de charges, détaille l'hôtelier montpelliérain. On récupère moins de 15 euros, ce n'est pas assez pour continuer d'investir dans l'hôtel. »

« La commission varie à la tête du client, explique Camille Galtier. Ça va de 10 % pour le groupe ou la chaîne qui a la

