Les gros enjeux du gros multiplex de la Ligue des champions

La dernière journée du premier tour de Ligue des champions prévue ce mercredi prévoit pas mal d’ascenseurs émotionnels. Focus sur les enjeux à surveiller de près.

→ Les clubs français sous pression

Bon : le bilan des clubs de Ligue 1 pour ce premier tour de Ligue des champions reste correct, mais aurait nettement pu être mieux. La semaine dernière, le PSG s’inclinait ainsi de manière surprenante à Lisbonne, tandis que l’OM et Monaco remplissaient la soute avec deux belles valises offertes par Liverpool et le Real Madrid. Pour cette dernière journée, tout reste à faire pour notre trio.

En déplacement à Bruges, les Marseillais essaieront ainsi de s’imposer pour espérer conserver leur place de barragiste, même si un nul voire une défaite pourraient suffire pour finir dans les 24. Un voyage loin d’être facile chez nos cousins, puisque les Brugeois ont aussi obligation de gagner pour entrevoir les play-off. Au coup de sifflet final, la rencontre aura donc un goût de chocolat ou de boue pour l’un et l’autre.…

Par Adel Bentaha et Cyrus Mohammady--Foëx pour SOFOOT.com