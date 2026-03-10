Les grands investisseurs européens parient contre les fluctuations des prévisions de taux de la BCE et de la Banque d'Angleterre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'intitulé du poste au paragraphe 6) par Yoruk Bahceli et Amanda Cooper

Les grands investisseurs européens s'opposent aux fortes fluctuations des marchés obligataires qui ont bouleversé les prévisions de réduction des taux des banques centrales, estimant qu'elles sont allées trop loin même si la hausse des prix de l'énergie accroît les risques d'inflation.

Amundi, le plus grand gestionnaire d'actifs européen, a acheté des obligations d'État britanniques et italiennes à court terme et Allianz Global Investors a renforcé une position favorisant les obligations britanniques à plus long terme, ont déclaré mardi à Reuters des gestionnaires de fonds de haut niveau.

La flambée des prix de l'énergie depuis la guerre américano-israélienne contre l'Iran a ravivé les craintes d'inflation. À un moment donné, lundi, alors que le pétrole s'envolait vers les 120 dollars le baril, les traders ont brièvement estimé qu'il y avait de fortes chances que la Banque d'Angleterre relève son taux d'intérêt cette année. Avant la guerre, ils avaient parié sur une baisse ce mois-ci. Dans une volte-face tout aussi rapide mardi, les opérateurs sont revenus à une probabilité de 50 % d'une baisse des taux d'ici la fin de l'année, alors que les prix du pétrole chutaient. Lundi, les opérateurs ont estimé qu'il pourrait y avoir jusqu'à deux hausses de taux en 2026 de la part de la Banque centrale européenne, alors qu'ils avaient estimé le mois dernier qu'il y avait de fortes chances qu'il y ait une baisse. Ils évaluaient dernièrement à environ 70 % la probabilité d'une hausse des taux d'ici décembre.

"Il est trop tôt pour que les banques centrales agissent. Nous avons donc tendance à prendre le contre-pied de cette tendance à court terme. Si le marché évalue les hausses comme il le fait, je pense qu'il s'agit d'une bonne proposition de valeur", a déclaré Grégoire Pesques, directeur des investissements pour les titres à revenu fixe mondiaux chez Amundi, qui gère 2,4 trillions d'euros (2,79 trillions de dollars). M. Pesques s'est fait l'écho d'un point de vue exprimé par de nombreux investisseurs selon lequel les mouvements ont été exacerbés par les traders qui ont dénoué les positions d'avant-guerre qui étaient favorables aux obligations.

Les craintes d'inflation ont durement touché les obligations d'État du Royaume-Uni et de la zone euro, étant donné la dépendance de l'Europe à l'égard des importations d'énergie. Les rendements à deux ans, sensibles aux taux d'intérêt, ont augmenté d'environ 30 points de base en Grande-Bretagne et en Allemagne en raison de la chute des prix des obligations.

Cela rend les obligations à court terme attrayantes, a déclaré M. Pesques, qui a ajouté des obligations britanniques à deux ans. Il achète également des obligations italiennes à deux ans et vend de la dette à 30 ans. Ranjiv Mann, gestionnaire de portefeuille senior chez Allianz Global Investors, a déclaré qu'il avait augmenté une position favorisant les obligations britanniques à 30 ans par rapport aux bons du Trésor américain la semaine dernière. Il pense que la Banque d'Angleterre réduira encore ses taux en 2026.

"Il est clair qu'à court terme, les marchés remettent en question une partie des prévisions de taux de la Banque d'Angleterre, mais nous pensons que le contexte sous-jacent reste favorable aux gilts par rapport aux autres marchés", a déclaré M. Mann à Reuters mardi, citant également l'affaiblissement du marché du travail, le ralentissement de l'inflation et la politique budgétaire stricte.