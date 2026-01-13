 Aller au contenu principal
Les grandes banques centrales prévoient un communiqué de soutien au président de la Fed-sources
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 10:33

Les responsables des principales banques centrales dans le monde prévoient de publier ce mardi une déclaration coordonnée de soutien au président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, menacé par l'administration de Donald Trump d'une poursuite au pénal, ont rapporté deux sources, confirmant une information de l'agence Bloomberg.

Le communiqué en question fera mention d'un soutien à Jerome Powell et de la nécessité d'une banque centrale indépendante, ont précisé à Reuters les sources, sous couvert d'anonymat.

Le communiqué est toujours en cours d'élaboration après avoir fait l'objet de nombreuses modifications et on ne sait pas exactement le nombre de signataires, a déclaré l'une des sources.

L'enquête pénale de l'administration américaine porte officiellement sur la rénovation du siège de la Fed, mais Jerome

Powell estime qu'il s'agit d'un "prétexte" pour accroître l'influence de la Maison blanche sur la banque centrale afin qu'elle abaisse davantage ses taux directeurs alors que les élections de mi-mandat sont prévues à la fin de l'année.

L'enquête menée contre Jerome Powell a déjà suscité de nombreuses critiques dans le monde de la finance, de la part d'anciens responsables de la Fed comme Janet Yellen, Ben Bernanke et Alan Greenspan, ainsi que de certains membres du parti républicain.

Les banquiers centraux craignent que l'influence du monde politique sur la Fed n'érode la confiance dans l'engagement de la banque à maîtriser l'inflation, ce qui pourrait provoquer une hausse des prix et une volatilité sur les marchés financiers mondiaux.

Les Etats-Unis étant l'économie dominante du monde, ils exporteraient probablement cette inflation plus élevée via les marchés financiers, ce qui rendrait plus difficile pour les autres banques centrales de maintenir les prix stables.

(Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Banques centrales
BCE
