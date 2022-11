Les Galeries Lafayette ouvriront bientôt deux magasins en Inde

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Jeudi 17 novembre, les Galeries Lafayette ont annoncé la signature d'un partenariat avec le groupe indien Aditya Birla. Cette collaboration servira à développer la présence du groupe français en Inde, grâce à l'ouverture de deux magasins en 2024 et 2025.

Les Galeries Lafayettes poursuivent leur déploiement à l'international. Le groupe français a annoncé jeudi 17 novembre avoir signé un partenariat exclusif avec le groupe indien Aditya Birla. Deux magasins Galeries Lafayette ouvriront ainsi en 2024 et 2025.

Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL) est le premier groupe de mode indien à avoir atteint le milliard de dollars de revenus et exploite un réseau de 3.500 magasins.

Ce partenariat comprend "le lancement d'une plateforme e-commerce dédiée" mais aussi "l'ouverture de deux magasins à Bombay et à New Delhi, les deux principales capitales du pays", détaillent les Galeries Lafayette dans un communiqué.

Le premier magasin de 8.000 m2, situé dans le quartier "cœur commercial et culturel de Bombay", ouvrira ses portes dès 2024 à "une clientèle jeune très sensible aux nouvelles tendances du luxe".

Un an plus tard, un second magasin ouvrira à New-Delhi. La grande boutique de 5.500 m² sera située au coeur de DLF Emporio, "le centre commercial premium le plus réputé de la ville", indique une porte-parole des Galeries Lafayettes à l'AFP.

Un objectif de vingt magasins en Asie et au Moyen Orient d'ici 2025 pour les Galeries Lafayette

Cette extension est une immense fierté pour Nicolas Houzé, directeur général des Galeries Lafayette : "Nous sommes fiers d'étendre notre empreinte internationale au cœur d'un marché aussi prestigieux et raffiné que l'Inde", a-t-il déclaré dans des propos cités par le communiqué. "Nous pensons que les Galeries Lafayette peuvent bénéficier d'un fort potentiel de croissance", a-t-il poursuivi.

Le directeur général français estime que ce partenariat illustre la volonté des Galeries Lafayette "d'accélérer (leur) déploiement à l'international pour y compter une vingtaine de magasins d'ici 2025, plus particulièrement situés en Asie et au Moyen-Orient".

De son côté, Ashish Dixit, directeur général d'Aditya Birla Fashion and Retail, a salué "un moment symbolique dans le passage à la maturité du marché du luxe en Inde". L'homme d'affaires indien indique que son pays désormais "une génération de jeunes consommateurs au fort pouvoir d’achat et ouverts sur le monde".

Le groupe, qui dispose en France de 57 magasins, dont 38 en franchise, est déjà présent à Berlin, Pékin, Jakarta, Dubaï, Doha, Shanghai et au Luxembourg. Il devrait ouvrir en 2023 trois magasins de plus en Chine, portant le total de magasins à l'étranger à dix, en attendant les ouvertures indiennes.