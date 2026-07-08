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Les funérailles de Khamenei se prolongent en Irak, avant son inhumation
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 14:53

Une foule imposante a accompagné mercredi le cercueil d'Ali Khamenei à travers Nadjaf, ville sainte chiite en Irak, dans le cadre des funérailles de l'ancien guide suprême iranien, tué le 28 février par des bombardements israéliens à Téhéran.

Après cinq jours d'obsèques nationales en Iran, le cercueil de l'ayatollah est arrivé mardi soir à l'aéroport international de Nadjaf où l'attendaient le Premier ministre irakien Ali al Zaïdi ainsi que des dignitaires religieux.

Des centaines de milliers de personnes brandissant des portraits de l'ancien homme fort de la République islamique et criant "Mort à l'Amérique" ou "Mort à Israël" l'ont suivi mercredi à travers les rues de la ville.

Le président iranien Massoud Pezeshkian et des commandants du Corps des gardiens de la révolution ont participé à la procession.

La dépouille d'Ali Khamenei devait ensuite être transférée à Kerbala, autre ville sainte du chiisme, avant d'être rapatrié en Iran pour son inhumation.

(Bureau de Reuters à Nadjaf, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Proche orient
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