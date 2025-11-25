 Aller au contenu principal
Les frappes israéliennes ont tué au moins 127 civils au Liban depuis le cessez-le-feu, selon l'Onu
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 12:02

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) a déclaré mardi qu'au moins 127 civils avaient été tués au Liban dans des frappes de l'armée israélienne depuis le cessez-le-feu conclu il y a près d'un an.

"Près d'un an après l'accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël, nous continuons d'assister à des attaques croissantes de l'armée israélienne, entraînant la mort de civils et la destruction de biens civils au Liban, ainsi qu'à des menaces alarmantes d'une offensive plus large et plus intense", a déclaré Thameen Al-Kheetan, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'Onu, lors d'un point de presse à Genève.

Thameen Al-Kheetan a indiqué que ce nombre comprenait les décès vérifiés selon une méthodologie rigoureuse, mais que le nombre réel pourrait être plus élevé.

Il a appelé à l'ouverture d'une enquête et au respect de la trêve.

(Rédigé par Emma Farge ; version française Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)

Proche orient
