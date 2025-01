Les Français plus dépressifs que leurs voisins

En matière de santé, les moyennes européennes cachent souvent de fortes disparités entre les pays et les régions. La santé mentale ne fait pas exception, comme le montre le dernier rapport sur la dépression réalisé par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Dress). Derrière le chiffre de 6 % de la population européenne souffrant de syndromes dépressifs, le cas de la France est emblématique. L'Hexagone arrive tout en haut de la liste des pays les plus touchés avec un taux de 11 %, soit presque le double de la moyenne européenne, alors qu'à Chypre, ce chiffre ne dépasse même pas les 2 %.

Globalement, les taux sont les plus élevés en Europe de l'Ouest (France, Allemagne, Irlande…) et en Europe du Nord (pays scandinaves). À l'inverse, le Sud (Espagne, Portugal, Grèce, Italie…) et l'Est (Pologne, Bulgarie, Croatie…) bénéficient, eux, des taux les plus bas.

Cette photographie générale de l'état de santé mentale des Européens repose sur des données de 2019, soit juste avant la crise sanitaire. Cependant, elle permet de comparer avec précision les facteurs de risque selon les pays. Leur point commun ? Les femmes sont toujours plus touchées que les hommes. L'une des différences, c'est l'âge. La dépression de la jeunesse ou de la population âgée n'a pas le même poids selon les régions d'Europe.