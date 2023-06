"Les Français ne sont pas passés à autre chose, ils n'ont pas digéré" : Laurent Berger avertit Emmanuel Macron

Pour le leader de la CFDT, qui passera la main le 21 juin prochain, le chef de l'Etat "fait fausse route" et crée le "terreau pour des votes populistes".

Laurent Berger, le 10 janvier 2023, à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Après des mois de contestation contre la réforme des retraites, la journée de mobilisation du mardi 6 juin constitue un nouveau temps-fort d'une opposition dont l'avenir s'écrit en pointillés. Si certains courants syndicaux martèlent leur intention de rien lâcher, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger entrevoit déjà la suite, appelant à "transformer la colère" pour obtenir des résultats sur différents thèmes comme le pouvoir d'achat ou les conditions de travail.

"Les travailleurs savent bien que sur le sujet des retraites, avec un décret sur les 64 ans qui est publié, ça devient de plus en plus compliqué". De quoi voir en ce 6 juin la dernière journée de mobilisation? "Evidemment que sur le sujet purement des retraites, c'est sans doute une des dernières journées de mobilisation. J'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent : raison de plus pour y aller!" , a t-il lancé à l'antenne d' Europe 1 avant d'expliquer voir en ces manifestations le signal d'un "ressentiment".

"Les chiffres" plutôt que les "réalités concrètes", l'erreur du gouvernement

"On a besoin de redonner de la perspective. On ne fonctionne pas par séquences, on a besoin de recréer de la perspective positive, du progrès". "Je pense que le président de la République fait fausse route quand il pense que cette étape là est finie dans la tête des gens. C'est pas vrai, ils ne sont pas passés à autre chose. Ils n'ont pas digéré, et des fois, on peut donner le sentiment de digérer et faire une indigestion un peu plus tard, c'est ça qui est dangereux" , juge t-il, évoquant un "terreau pour des votes populistes et dirigés par l'extrême-droite".

Laurent Berger évoque par ailleurs "le sentiment de ne pas avoir été écouté et considéré dans la façon dont (les Français) travaillent". "Ce débat n'a pas porté sur le travail. Il auraît dû porter sur le travail, qui est l'élément structurant de la vie de la majorité des citoyens de ce pays. On leur parlait de chiffres, c'est pas inintéressant les chiffres, mais si c'est pas connecté à des réalités concrètes, ça ne marche pas dans la tête des gens", déplore le leader de la CFDT, qui cèdera sa place le 21 juin à Marylise Léon.