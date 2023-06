"Passage en force" sur les retraites : Emmanuel Macron "ouvre en grand les portes à l'extrême-droite", accuse Sophie Binet

La secrétaire générale de la CGT assure que "rien n'est plié" dans la mobilisation contre la réforme des retraites, et s'en prend au chef de l'Etat dont la politique fait "progresser la désespérance sociale".

Sophie Binet, le 17 mai 2023, à Paris ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

"Emmanuel Macron a été élu pour faire barrage à l'extrême-droite, l'extrême droite n'a jamais été aussi élevée que sous son quinquennat". Au matin de la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la cheffe de file de la CGT a écorché la dérive "autoritaire" de l'exécutif, s'en prenant à Emmanuel Macron dont la politique fait selon elle le marche-pied au Rassemblement national.

"Ca fait des mois qu'on alerte le gouvernement sur le fait que son passage en force génère de la colère dangereuse pour le pays. C'est scandaleux qu'Emmanuel Macron claque systémtiquement toutes les portes au nez des syndicats et finalement ouvre en grand les portes à l'extrême-droite", a t-elle estimé à l'antenne de RMC/BFMTV , mardi 6 juin.

Pour Binet, Macron a fait "tomber les digues"

"On a toujours eu une attitude claire en refusant de mettre dos à dos le RN avec aucune force politique, ce qui malheureusement n'est pas le cas du gouvernement d'Emmanuel Macron qui sitôt arrivé au pouvoir, a expliqué qu'il y avait d'un côté l'extrême-droite et l'extrême gauche, en banalisant l'extrême-droite et en faisant tomber les digues", a t-elle ajouté.

"Sa politique a pour conséquence de faire progresser la désespérance sociale", juge t-elle.