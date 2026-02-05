 Aller au contenu principal
Daniel Bravo s’excuse après ses propos sexistes sur Gaëtane Thiney
information fournie par So Foot 05/02/2026 à 00:55

Daniel Bravo s’excuse après ses propos sexistes sur Gaëtane Thiney

Daniel Bravo s’excuse après ses propos sexistes sur Gaëtane Thiney

Suspendu par Bein Sports après sa sortie consternante concernant Gaëtane Thiney lors du match Paris FC – OM, Daniel Bravo est sorti du silence ce mercredi . Le consultant avait en effet formulé un commentaire sexiste à l’égard de l’ancienne attaquante, laissant entendre « qu’elle parlait lingerie » alors qu’elle était simplement filmée en train de discuter dans les tribunes du stade Jean-Bouin.

Dans une interview accordée à L’Équipe , l’ancien international français a fait son mea culpa : « Je veux d’abord présenter mes excuses à Gaëtane Thiney, aux femmes et à toutes les personnes que j’ai pu heurter par cette maladresse. Je ne me reconnais pas dans ce que j’ai dit. Mes enfants me disent : “Mais qu’est-ce qui t’a pris ? On ne t’a jamais entendu dire une chose pareille…” Ce sont des mots que je n’aurais pas dû prononcer. […] C’est une erreur, une terrible erreur. En quinze ans, en mille matchs, j’en ai forcément fait d’autres. Qui n’en fait pas ? Cela fait 40 ans que je suis dans le foot et je pense qu’il sera difficile de trouver des gens qui diront que cette phrase me ressemble. »

FL pour SOFOOT.com

