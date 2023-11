Les Français comptent moins dépenser pour Noël cette année

Selon une étude de Cofidis menée en partenariat avec CSA Research, les Français dépenseront en moyenne 549 euros cette année pour Noël, soit 19 euros de moins qu'en 2022.

( AFP / AURORE MESENGE )

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a beau promettre que la crise inflationniste est "derrière nous", les Français n'en voient pas encore vraiment la couleur. Alors que les prix à la consommation restent toujours hauts, plus de la moitié d'entre eux (56%) s’inquiètent de l’impact du contexte économique sur la préparation et l’organisation des fêtes de fin d’année , selon la 7e édition de l'étude Cofidis "Les Français et Noël" réalisée par CSA Research* dévoilée par Le Parisien.

Parmi les plus inquiets, 90% sont particulièrement préoccupés par les prix des produits alimentaires, 84% s'inquiètent du coût des cadeaux et 72% par le prix des carburants.

Cette année, Pas moins de 332 euros seront consacrés aux cadeaux , un budget en baisse de 22 euros par rapport à 2022. Pour faire des économies, 40% d'entre eux comptent faire leurs courses de Noël plus tôt et profiter des périodes promotionnelles, comme le Black Friday, et 24% envisagent de limiter les cadeaux aux enfants.

Pour le repas, les Français devraient dépenser 120 euros , soit 7 euros de moins que l'an passé. Parmi les autres dépenses, les sondés prévoient d'acheter pour 23 euros de décoration (-4 euros), 23 euros pour le transport, un montant qui reste inchangé par rapport à 2022 au vu de la hausse des prix des carburants et 20 euros pour leur tenue de fête (-3 euros).