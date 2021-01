Les Français aiment toujours leurs éoliennes

A-t-on senti un soupir de soulagement, voire de fierté, ou n'était-ce qu'une illusion ? Mercredi matin, en présentant les résultats d'une enquête (1) sur la perception que les Français ont des éoliennes, les représentants de la profession semblaient contents de leur annonce. Alors que, dans le Blayais ou aux confins de la Somme, des projets de parcs éoliens doivent faire machine arrière, attaqués par des associations locales, les Français adhèrent toujours en masse à l'énergie éolienne.

Ils sont 76 %, selon le sondage, à en avoir une bonne image, soit trois points de plus que lors de la précédente enquête menée il y a deux ans. De plus, près de sept Français sur dix assurent que l'installation d'éoliennes près de chez eux serait une bonne chose. Chez France Énergie éolienne (FEE), le commanditaire de l'enquête, on souligne que le taux de soutien le plus fort est chez les jeunes, qui sont aussi les plus fervents supporteurs de la transition énergétique.

En revanche, un chiffre important décroît. Les riverains, ceux qui habitent à moins de 5 kilomètres d'une éolienne, semblent moins emballés qu'il y a deux ans par la vue (ou le bruit ?) de ces engins tournants : s'ils sont eux aussi 76 % à avoir une bonne image des éoliennes, ce résultat baisse de trois points par rapport à 2018. FEE positive. Selon Antoine Guiheux, secrétaire

