Les forces de l'ordre tuent un homme armé qui cherchait à pénétrer dans le complexe hôtelier de Trump à Mar-a-Lago

Les services secrets américains et la police locale ont abattu un homme armé d'un fusil de chasse tôt dimanche après qu'il ait franchi un périmètre de sécurité dans le centre de villégiature Mar-a-Lago du président Donald Trump à Palm Beach, en Floride, ont indiqué des responsables des forces de l'ordre.

M. Trump, qui se trouve actuellement à Washington, n'était pas sur place à ce moment-là.

L'homme, qui semblait avoir une vingtaine d'années, portait sur lui

un fusil de chasse et un bidon d'essence, ont indiqué les services secrets américains, ajoutant qu'il avait été vu à l'entrée nord du complexe vers 1h30 EST (0630 GMT).

Deux agents des services secrets américains et un adjoint du shérif du comté de Palm Beach ont confronté l'homme et lui ont ordonné de déposer les deux objets, a déclaré le shérif du comté de Palm Beach, Ric Bradshaw, lors d'une conférence de presse dimanche matin.

L'homme a posé la bonbonne de gaz et a levé le fusil de chasse "en position de tir", ce qui a incité les forces de l'ordre à ouvrir le feu, a déclaré M. Bradshaw.

L'homme a été déclaré mort sur place. Aucun agent des forces de l'ordre n'a été blessé.

Les forces de l'ordre n'ont révélé aucune information sur le motif de l'incident.

Le FBI a pris en charge l'enquête et recueille des preuves sur les lieux, ont indiqué les autorités.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les États-Unis sont confrontés à une flambée de violence politique . En 2024, Trump a fait face à deux tentatives d'assassinat , dont une sur son terrain de golf à West Palm Beach . Melissa Hortman, législatrice démocrate de l'État du Minnesota, a été abattue en juin 2025 en même temps que son mari. Quelques mois plus tard, l'activiste conservateur Charlie Kirk a également été assassiné.