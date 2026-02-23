Les forces américaines ont commencé à se retirer de leur principale base du nord-est de la Syrie-sources

par Feras Dalatey et Orhan Qereman

Les forces américaines ont commencé à se retirer lundi de leur plus grande base militaire dans le nord-est de la Syrie, ont déclaré deux sources militaires syriennes, dans le cadre d'un retrait plus large alors que le gouvernement de Damas consolide son contrôle sur le pays.

Des dizaines de camions, dont certains transportaient des véhicules blindés, ont quitté la base de Qasrak, dans la province de Hassaké, lundi matin, ont déclaré des témoins. Des images de Reuters ont montré les camions circulant sur une autoroute à la périphérie de la ville de Qamichli.

Le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courriel.

Malgré le retrait des troupes américaines de Qasrak, la coalition internationale dirigée par les États-Unis et luttant contre le groupe Etat islamique dispose toujours d'une base à Rmelan, également connue sous le nom de Kharab al-Jir, près de la frontière irakienne.

La base de Qasrak a été une plaque tournante pour la coalition internationale en Syrie, où les troupes américaines se sont déployées il y a plus de dix ans en partenariat avec les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes.

Ni le ministère syrien de la Défense ni les FDS n'ont répondu aux demandes de commentaires.

(Avec la contribution de Khalil Ashawi à Damas ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)