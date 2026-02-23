 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les forces américaines ont commencé à se retirer de leur principale base du nord-est de la Syrie-sources
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 12:20

par Feras Dalatey et Orhan Qereman

Les forces américaines ont commencé à se retirer lundi de leur plus grande base militaire dans le nord-est de la Syrie, ont déclaré deux sources militaires syriennes, dans le cadre d'un retrait plus large alors que le gouvernement de Damas consolide son contrôle sur le pays.

Des dizaines de camions, dont certains transportaient des véhicules blindés, ont quitté la base de Qasrak, dans la province de Hassaké, lundi matin, ont déclaré des témoins. Des images de Reuters ont montré les camions circulant sur une autoroute à la périphérie de la ville de Qamichli.

Le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courriel.

Malgré le retrait des troupes américaines de Qasrak, la coalition internationale dirigée par les États-Unis et luttant contre le groupe Etat islamique dispose toujours d'une base à Rmelan, également connue sous le nom de Kharab al-Jir, près de la frontière irakienne.

La base de Qasrak a été une plaque tournante pour la coalition internationale en Syrie, où les troupes américaines se sont déployées il y a plus de dix ans en partenariat avec les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes.

Ni le ministère syrien de la Défense ni les FDS n'ont répondu aux demandes de commentaires.

(Avec la contribution de Khalil Ashawi à Damas ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Proche orient
Syrie
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank