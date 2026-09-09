Les fondateurs d'Hyrox reprennent la participation majoritaire dans le groupe de fitness

Les cofondateurs d'Hyrox, le groupe spécialisé dans les courses de fitness dont le parcours exténuant fait fureur sur les réseaux sociaux, ont racheté la participation majoritaire détenue par Infront Sports & Media dans la société, en partenariat avec un consortium dirigé par la société américaine de capital-investissement L Catterton, a annoncé mardi l'entreprise allemande.
Bien qu'Hyrox et la société suisse Infront n'aient pas divulgué de détails financiers, plusieurs médias ont rapporté que cette opération valorisait la société à 600 millions d'euros (698,28 millions de dollars). L Catterton n'a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.
Basée à Hambourg, Hyrox a vu sa course de fitness en salle standardisée, combinant course à pied et exercices fonctionnels, passer rapidement du statut de défi de fitness de niche à celui de phénomène mondial depuis sa création en 2017.
La compétition est divisée en huit segments, chacun consistant en une course de 1 kilomètre suivie d'un exercice de fitness. La société organise également des événements, des programmes d'entraînement et gère des salles de sport affiliées dans plus de 30 pays.
Infront, qui a investi pour la première fois dans l'entreprise en 2019 et en est devenu l'actionnaire majoritaire en 2022, a indiqué qu'Hyrox s'était développé pour organiser plus de 100 événements, attirant plus de 1,4 million de participants et plus de 1,5 million de spectateurs au cours de la saison 2025-2026.
"Cette acquisition marque une nouvelle étape décisive dans l'évolution rapide de la réussite d'Hyrox", a déclaré dans un communiqué Moritz Fuerste, cofondateur d'Hyrox et double médaillé d'or olympique en hockey sur gazon pour l'Allemagne.
Ce sport en pleine expansion vise également les Jeux olympiques . Deepak Raj, directeur d'Hyrox India, avait déclaré à Reuters en août que l'organisation visait une place aux Jeux de 2032 et 2036.
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
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