Les exportations italiennes ont continué à progresser en juillet

(illustration) ( AFP / MARCO BERTORELLO )

Les exportations italiennes ont progressé de 4,7% sur un an au mois de juillet (en valeur), notamment vers les marchés extra-européens, selon les données publiées mardi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Les exportations de métaux ont notamment continué à fortement augmenter (+13,8% sur un an), ainsi que celles de coke et des produits pétroliers raffinés (+27,3%).

Selon l'Istat, l’augmentation des ventes de matériels de transport, à l’exception des véhicules automobiles, et de produits en métal, à l’exception des machines et installations, vers la Suisse a contribué pour 2 points de pourcentage à la croissance tendancielle des exportations.

Une contribution positive supplémentaire de 1,2% provient de "la hausse des exportations d’articles pharmaceutiques, chimiques-médicaux et botaniques vers les Etats-Unis et la Chine", selon l'Istat.

De leur côté, les importations ont augmenté de 4,6% en juillet sur un an. Cette progression est notamment liée aux achats de pétrole brut et de gaz naturel auprès des pays de l’Opep, ainsi que de gaz naturel en provenance des Etats-Unis.

Sur les sept premiers mois de 2026, les exportations enregistrent une hausse de 4,6% et les importations de 4,3%.

L’excédent commercial italien atteignait sur cette période 32,9 milliards d’euros, en augmentation par rapport aux sept premiers mois de 2025, où il était de 30,6 milliards.