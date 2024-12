Les exportations horlogères suisses reculent de 3,8% en novembre

Les exportations horlogères suisses ont encore reculé en novembre, reflétant une situation toujours "difficile" en Chine, avec des perspectives qui restent "compliquées" pour 2025, selon le président de la fédération horlogère.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

En novembre, les exportations de montres suisses se sont contractées de 3,8% sur un an, à 2,4 milliards de francs suisses (2,5 milliards d'euros) sur fond de baisse généralisée sur les dix plus grands marchés à l'exception des Etats-Unis, a indiqué jeudi la fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) dans un communiqué.

Sur onze mois, le recul se chiffre donc à 2,7% par rapport à la même période en 2023, le cumul des exportations depuis janvier se montant à 23,9 milliards de francs suisses.

Durant le mois écoulé, les exportations de montres suisses ont dégringolé de 27% vers la Chine et de 18,8% vers Hong-Kong, la demande souffrant depuis plusieurs mois du ralentissement de l'économie chinoise, de la crise immobilière et du chômage des jeunes.

Mais elles ont également enregistré "une baisse sensible" vers le Royaume-Uni, le premier marché pour les horlogers suisses en Europe, où elles ont diminué de 8,3%, et reculé de 11,3% vers l'Allemagne, de 2,9% vers la France et également de 2,9% vers l'Italie.

Sur les dix plus grands débouchés, seuls les Etats-Unis ont progressé, enregistrant une hausse de 4,7% sur un an.

"Dans ces chiffres du mois de novembre, il n'y a pas vraiment de grande surprise", a réagi Yves Bugmann, le président de la fédération horlogère, lors d'un entretien avec l'AFP. Ces statistiques "suivent la tendance" observée depuis plusieurs mois, avec une situation qui "reste difficile en Chine et à Hong Kong", reconnait-il.

Vers 10H00 GMT, l'action du géant du luxe Richmont perdait néanmoins 2,12% à 134,15 francs suisses, pesant sur le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, en baisse de 1,55%. Swatch Group perdait pour sa part 1,33% à 159,05 francs suisses.

- Incertitude pour 2025 -

L'horlogerie suisse a connu trois années fastes après le choc de la pandémie de Covid-19 en 2020. En 2023, les exportations horlogères ont atteint un sommet historique pour culminer à 26,7 milliards de francs suisses. Mais la tendance s'est retournée en 2024 avec la chute des exportations vers la Chine et Hong-Kong.

"On sait malheureusement que les sous-traitants sont toujours touchés en premier par les crises", souligne M. Bugmann, qui note que "les demandes de chômage partiel augmentent".

Et la tendance est difficile à prédire pour 2025, selon lui. "C'est relativement compliqué" car la situation n'est "pas encore très claire quant à ce qu'il va se passer" aux Etats-Unis avec "la menace des droits de douane plane au-dessus de tout le monde", explique-il.

"Quant au marché chinois, il y a assez peu de visibilité", admet-il. Les mesures de relance finiront "à un moment donné" par avoir "un impact sur la confiance des consommateurs", espère-t-il, "mais la grande question est quand", s'interroge-t-il.