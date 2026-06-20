 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les excuses d'Arda Güler
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 10:40

Les excuses d'Arda Güler

Les excuses d'Arda Güler

La Turquie, c’est au lit ! Suite à sa défaite contre le Paraguay dans la nuit de vendredi à samedi, l ‘Ay-Yıldızlılar est déjà éliminée de cette Coupe du monde . Un scénario catastrophe pour une nation de retour au Mondial 24 ans après sa dernière participation. Leader technique de cette équipe ridiculisée tour à tour par l’Australie et le Paraguay, Arda Güler a tenu à s’excuser auprès des 87 millions de Turcs.

Qu’est-ce qu’elle a ma Güler ?

« Nous avons honte. Nous jouons tous pour des clubs de haut niveau et nous devrions faire beaucoup mieux dans cette compétition » , a déclaré le joueur du Real Madrid en zone mixte, quelques minute après l’élimination de son pays, déjà défait par l’Australie au premier match. « Nous n’avons pas marqué de but en deux matchs. Tout au long de ma carrière en équipe nationale, je ferai de mon mieux pour faire oublier ce tournoi », a-t-il promis.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Harry Maguire devient vendeur ambulant à New York
    Harry Maguire devient vendeur ambulant à New York
    information fournie par So Foot 20.06.2026 11:37 

    New york, I love you but you’re bringing me down. Absent de la liste de Thomas Tuchel pour cette Coupe du monde 2026, Harry Maguire, « choqué et déçu » de cette décision, a décidé de vivre la compétition à sa manière. Le défenseur de Manchester United vit son American ... Lire la suite

  • Un Écossais se plaint de l'arbitrage face au Maroc
    Un Écossais se plaint de l'arbitrage face au Maroc
    information fournie par So Foot 20.06.2026 11:16 

    Les Pictes pignent. Battu par le Maroc sur la plus petite des marges, l’Écosse est sorti frustré de cette deuxième rencontre de Coupe du monde. Au coup de sifflet final, le milieu écossais Ryan Christie s’est plaint de l’arbitrage. En cause : la bousculade de Neil ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé rattrapé par les contrôleurs de la RATP
    Kylian Mbappé rattrapé par les contrôleurs de la RATP
    information fournie par So Foot 20.06.2026 10:17 

    Un nom lourd à porter. Pour le début de cette Coupe du monde, l’émission C à Vous a interviewé Kylian Mbappé. Pas l’auteur du doublé contre le Sénégal. Non, un jeune de 18 ans qui a exactement le même prénom et le même nom que le capitaine de l’équipe de France. ... Lire la suite

  • « Si tu es un vrai mexicain, tu ne peux pas supporter les États-Unis »
    « Si tu es un vrai mexicain, tu ne peux pas supporter les États-Unis »
    information fournie par So Foot 20.06.2026 10:05 

    Le Mexique et les États-Unis sont les deux principaux pays organisateurs de ce Mondial qui unirait soi-disant les peuples. Y compris ceux du pays des mariachis et de l’Oncle Sam ? Début de réponse dans une fan fest de Guadalajara remplie de gringos, de chicanos ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank