Les excuses d'Arda Güler

La Turquie, c’est au lit ! Suite à sa défaite contre le Paraguay dans la nuit de vendredi à samedi, l ‘Ay-Yıldızlılar est déjà éliminée de cette Coupe du monde . Un scénario catastrophe pour une nation de retour au Mondial 24 ans après sa dernière participation. Leader technique de cette équipe ridiculisée tour à tour par l’Australie et le Paraguay, Arda Güler a tenu à s’excuser auprès des 87 millions de Turcs.

Qu’est-ce qu’elle a ma Güler ?

« Nous avons honte. Nous jouons tous pour des clubs de haut niveau et nous devrions faire beaucoup mieux dans cette compétition » , a déclaré le joueur du Real Madrid en zone mixte, quelques minute après l’élimination de son pays, déjà défait par l’Australie au premier match. « Nous n’avons pas marqué de but en deux matchs. Tout au long de ma carrière en équipe nationale, je ferai de mon mieux pour faire oublier ce tournoi », a-t-il promis.…

MBC pour SOFOOT.com