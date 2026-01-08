Les États-Unis suspendent leur aide alimentaire à la Somalie

Le sous-secrétaire d'Etat américain à l'Aide étrangère, aux Affaires humanitaires et à la Liberté religieuse Jeremy Lewin s'exprime lors d'une cérémonie aux Nations unies à Genève (Suisse), le 29 décembre 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le département d’État américain a réprimandé mercredi les dirigeants somaliens après des informations sur le vol d'aide alimentaire et a suspendu "tous les programmes américains d'assistance" à la Somalie, selon un message publié sur X.

Évoquant une "politique de tolérance zéro" en matière de gaspillage ou de vol, le sous-secrétariat américain à l'Aide étrangère, aux Affaires humanitaires et à la Liberté religieuse a indiqué dans son message avoir reçu des informations selon lesquelles des responsables somaliens "ont détruit un entrepôt du Programme alimentaire mondial (PAM) financé par les États-Unis et saisi illégalement 76 tonnes d'aide alimentaire financée par des donateurs et destinée aux Somaliens vulnérables".

Les autorités américaines ont ajouté que toute aide future serait "conditionnée à ce que le gouvernement fédéral somalien assume ses responsabilités" et remédie à la situation.

Jeremy P. Lewin, proche conseiller du secrétaire d’État américain Mario Rubio, occupe actuellement le poste de sous-secrétaire d’État à l'Aide étrangère, aux Affaires humanitaires et à la Liberté religieuse, selon le site du département d’État.

Située dans la Corne de l'Afrique, la Somalie, ravagée par la guerre et plongée dans le chaos depuis près de 35 ans, est régulièrement classée parmi les pays les moins avancés du monde par les Nations unies.

Les fragiles autorités somaliennes, dépendantes de l'aide militaire américaine face aux insurgés islamistes shebab qu'elles combattent depuis près de 20 ans, n'ont pas réagi pour le moment à une demande de commentaires concernant cette annonce de réduction de l'aide.

Le président américain Donald Trump s'en est pris de façon répétée ces derniers mois à la communauté somalienne aux États-Unis, s'emparant d'un scandale suscité par des révélations sur une gigantesque fraude aux aides publiques dans l’État du Minnesota, mise en place par des membres de la diaspora somalienne.

Un membre des forces de sécurité somaliennes patrouille dans la capitale, Mogadiscio, lors d'élections locales, le 25 décembre 2025 ( AFP / Hassan Ali ELMI )

Cet État du nord des États-Unis accueille la plus forte communauté somalienne du pays.

Fin novembre, le président américain avait qualifié la Somalie de "pays pourri" et dit son intention de mettre fin au statut spécial protégeant les ressortissants somaliens de l'expulsion.

La police fédérale de l'immigration (ICE) a multiplié récemment les raids dans le Minnesota ciblant les Somaliens. Depuis mardi, elle mène une vaste série d'opérations à Minneapolis, sa plus grande ville, et sa banlieue, impliquant environ 2.000 policiers.

Washington a également salué la reconnaissance fin décembre par Israël du Somaliland, république autoproclamée et indépendante de fait depuis 35 ans, mais que la Somalie considère toujours comme faisant partie de son territoire.

Mogadiscio a qualifié cette reconnaissance d'"attaque délibérée" contre sa souveraineté.

La position du Somaliland dans le golfe d'Aden, à proximité des ennemis d'Israël au Yémen, en fait une zone stratégiquement attrayante.

Les shebab, liés à Al-Qaïda, ont juré de s'opposer à toute tentative d'Israël d'utiliser le Somaliland comme base.

Photo prise et diffusée le 6 janvier 2026 par la présidence du Somaliland, montrant le président Abdirahman Abdullahi Mohamed (à droite) et le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar (à gauche), au palais présidentiel à Hargeisa ( Somaliland Presidential Office / - )

Le Somaliland possède sa propre monnaie, ses passeports et son armée, mais n'avait jamais été reconnu officiellement jusqu'ici sur la scène internationale depuis sa sécession de la Somalie en 1991.

Sa reconnaissance par Israël a été critiquée par l’Égypte, la Turquie, le Conseil de coopération du Golfe (qui regroupe six pays) et l'Organisation de la coopération islamique, basée en Arabie saoudite.

L'Union européenne a souligné l'importance de respecter la souveraineté de la Somalie.