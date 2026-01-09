Allemagne: Hausse surprise de la production industrielle en novembre

Le village de Gusdorf est photographié devant la centrale électrique au lignite Frimmersdorf de la société énergétique allemande RWE AG
La production industrielle allemande a enregistré une hausse surprise de 0,8% en novembre par rapport au mois précédent, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique.
Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,4% de la production industrielle allemande, après 2% (révisé de +1,8%) en octobre.
(Rédigé par Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)
