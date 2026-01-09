information fournie par Reuters • 09/01/2026 à 08:56

Allemagne: Hausse surprise de la production industrielle en novembre

Le village de Gusdorf est photographié devant la centrale électrique au lignite Frimmersdorf de la société énergétique allemande RWE AG

La production ‍industrielle allemande a enregistré une ‌hausse surprise de 0,8% ​en novembre ⁠par rapport au mois ⁠précédent, ‍a annoncé ⁠vendredi l'Office fédéral de ​la statistique.

Les analystes interrogés par ⁠Reuters ​avaient prévu une ​baisse ​de 0,4% de ​la ⁠production industrielle allemande, après 2% (révisé ‌de +1,8%) en octobre.

(Rédigé par Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin ‌Turpin)