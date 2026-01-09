 Aller au contenu principal
Allemagne: Hausse surprise de la production industrielle en novembre
09/01/2026

Le village de Gusdorf est photographié devant la centrale électrique au lignite Frimmersdorf de la société énergétique allemande RWE AG

La production ‍industrielle allemande a enregistré une ‌hausse surprise de 0,8% ​en novembre ⁠par rapport au mois ⁠précédent, ‍a annoncé ⁠vendredi l'Office fédéral de ​la statistique.

Les analystes interrogés par ⁠Reuters ​avaient prévu une ​baisse ​de 0,4% de ​la ⁠production industrielle allemande, après 2% (révisé ‌de +1,8%) en octobre.

(Rédigé par Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin ‌Turpin)

