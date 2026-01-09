Chine: l'inflation au plus haut depuis 2023

( AFP / ADEK BERRY )

Les prix à la consommation en Chine ont connu en décembre leur plus forte hausse sur un an depuis 2023, selon des chiffres officiels publiés vendredi, un signal encourageant même si l'économie reste confrontée à des pressions déflationnistes.

Le géant asiatique fait face à une faible consommation des ménages depuis la pandémie de Covid-19, en raison notamment d'une crise prolongée du secteur immobilier et d'un marché de l'emploi devenu sensiblement plus compliqué, notamment pour les jeunes.

Mais l'indice des prix à la consommation (CPI), mesure clé de l'inflation, a progressé le mois dernier de 0,8% sur un an, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

Il s'agit du troisième mois consécutif de hausse. Ce résultat est également conforme aux prévisions d'un groupe d'économistes interrogés par l'agence Bloomberg.

Le CPI n'avait pas connu de hausse aussi élevée depuis février 2023 (+1,0%) et mars 2023 (+0,7%).

"Les mesures politiques visant à développer la demande intérieure et à stimuler la consommation ont continué de produire des effets", a salué dans un communiqué Dong Lijuan, statisticienne du BNS.

De novembre à décembre, les prix à la consommation ont augmenté de 0,2%.

L'inflation "a atteint son plus haut niveau depuis la réouverture de la Chine" après sa stricte politique sanitaire "zéro Covid", qui avait paralysé l'économie, indique dans une note Zichun Huang, économiste de la société d'analyse Capital Economics.

Cette remontée est "toutefois due à un rebond conjoncturel des prix alimentaires lié à des conditions météorologiques" et, "sans mesures plus fortes du côté de la demande, nous pensons que la surcapacité et les pressions déflationnistes qui en découlent persisteront dans les années à venir", souligne-t-elle.

Sur l'ensemble de l'année 2025, les prix à la consommation sont ainsi restés stables en moyenne par rapport à 2024, a indiqué le BNS, signe d'une économie qui reste globalement à la limite de la déflation.

Le BNS ne cite pas de chiffre.

Mais, selon Bloomberg, cette inflation annuelle nulle était l'an passé à son niveau le plus bas depuis 2009.

- Guerre des prix -

De son côté, l'indice des prix à la production (PPI), qui mesure le coût des marchandises sorties d'usines, a étendu le mois dernier sa longue période de baisse: il a diminué de 1,9% sur un an, a indiqué vendredi le BNS.

Ce recul est toutefois moins prononcé qu'en novembre (-2,2%) et s'est atténué au fil des mois.

Un repli du PPI est synonyme de marges réduites pour les entreprises. Celle-ci sont engagées dans une guerre des prix féroce, que les autorités cherchent depuis de nombreux mois à juguler.