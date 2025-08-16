Les États-Unis suspendent la délivrance de visas temporaires aux habitants de Gaza

par Jasper Ward

Le département d'État américain a déclaré samedi qu'il suspendait l'octroi de tous les visas de séjour temporaire aux personnes originaires de Gaza pendant qu'il procède à un examen "complet et approfondi".

Le département a indiqué qu'un "petit nombre" de visas temporaires à caractère médical et humanitaire avaient été délivrés ces derniers jours, mais n'a pas fourni de données chiffrées.

Les États-Unis ont délivré plus de 3.800 visas de visiteur B1/B2, qui permettent aux étrangers de se faire soigner aux États-Unis, à des détenteurs du passeport de l'Autorité palestinienne, selon une analyse des chiffres mensuels fournis sur le site internet du ministère. Ce chiffre comprend 640 visas délivrés en mai.

Cette décision du département d'État intervient après que Laura Loomer, militante d'extrême droite et alliée du président Donald Trump, a déclaré vendredi sur les médias sociaux que des "réfugiés" palestiniens étaient entrés aux États-Unis ce mois-ci.

Cette déclaration a suscité l'indignation de certains républicains. Le représentant Chip Roy, du Texas, a déclaré qu'il se renseignerait sur la question et le représentant Randy Fine, de Floride, l'a qualifiée de "risque pour la sécurité nationale".

Gaza a été dévastée par la guerre déclenchée le 7 octobre 2023, en réponse à l'attaque du Hamas contre le sud Israël, qui a fait 1.200 personnes et 251 otages, selon les chiffres israéliens.

Depuis, l'offensive israélienne à Gaza a tué plus de 61.000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales.

Les États-Unis n'ont pas dit s'ils accepteraient les Palestiniens déplacés par la guerre mais des sources ont déclaré à Reuters que le Sud-Soudan et Israël discutaient d'un plan pour déplacer les Palestiniens de Gaza.

(Rédigé par Jasper Ward ; version française Kate Entringer)