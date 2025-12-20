Les États-Unis saisissent un navire au large des côtes vénézuéliennes

(Actualisé avec déclaration de la secrétaire à la Sécurité intérieure)

par Idrees Ali et Phil Stewart

Les Etats-Unis ont procédé à l'interpellation et à la saisie d'un navire au large des côtes vénézuéliennes, ont déclaré samedi à Reuters trois responsables américains, quelques jours après que le président Donald Trump a ordonné le blocus de tous les pétroliers visés par des sanctions entrant ou quittant le Venezuela.

Les responsables, s'exprimant sous anonymat, n'ont pas révélé la localisation des opérations mais ont précisé que les garde-côtes américaines étaient en charge.

La secrétaire américaine à la Sécurité intérieure a plus tard confirmé la saisie d'un pétrolier amarré pour la dernière fois au Venezuela, dans une publication sur X.

"Au petit matin du 20 décembre, la garde côtière américaine, avec le soutien du département de la Guerre, a appréhendé un pétrolier qui avait accosté pour la dernière fois au Venezuela", a déclaré Kristi Noem, accompagnant sa publication d'une vidéo diffusant les images de l'opération.

"Les Etats-Unis continueront de poursuivre le trafic illicite de pétrole soumis à des sanctions et qui sert à financer le narcoterrorisme dans la région. Nous vous trouverons, nous vous arrêterons", a-t-elle ajouté.

C'est la deuxième fois ces dernières semaines que les garde-côtes américaines en collaboration avec d'autres organisations saisissent un navire sanctionné.

Le président américain Donald Trump a ordonné mardi le blocus de tous les pétroliers visés par des sanctions entrant ou quittant le Venezuela, accentuant davantage la pression sur le gouvernement du président Nicolas Maduro, qui tire une grande partie de ses revenus de la rente pétrolière.

Le gouvernement vénézuélien a dénoncé les mesures annoncées par Donald Trump, qualifiées de "menace grotesque".

Un blocus de facto est déjà en place depuis plusieurs jours, des navires transportant des millions de barils de brut ayant préféré rester dans les eaux vénézuéliennes plutôt que de risquer d'être saisis sur ordre des Etats-Unis.

Cette situation a entraîné une nette diminution des exportations de brut du Venezuela.

(Version française Zhifan Liu)