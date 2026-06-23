Les États-Unis renforcent leurs sanctions contre le Prince Group, un groupe cambodgien accusé d'escroquerie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une information concernant la saisie d'un compte de cloud computing par le ministère de la Justice, paragraphe d'introduction 8 à 13)

* Les États-Unis imposent des sanctions supplémentaires à l'encontre du groupe cambodgien Prince Group, accusé d'escroquerie

* Le ministère de la Justice indique avoir saisi un compte de cloud computing lié au groupe Huione

* Le Trésor américain cite neuf personnes et 26 entités liées au Prince Group

Les États-Unis ont imposé mardi des sanctions à l’encontre de neuf personnes et de 26 entités liées au groupe Prince, invoquant des opérations de cybervol et d’escroquerie menées depuis l’Asie du Sud-Est et visant des Américains.

Cette mesure fait suite à la désignation, en 2025, par le département du Trésor, de ce conglomérat cambodgien, dont les activités s’étendent de l’immobilier au secteur bancaire en passant par les compagnies aériennes.

"Les centres d’escroquerie d’Asie du Sud-Est dérobent chaque année des milliards de dollars à des victimes américaines", a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué.

Les organisations criminelles transnationales basées en Asie du Sud-Est ciblent les Américains par le biais d’opérations de cyberfraude et d’escroquerie à grande échelle, a indiqué le Trésor.

"Selon une estimation du gouvernement américain, les Américains auraient perdu au moins 10 milliards de dollars en 2024 à cause d’opérations frauduleuses menées depuis l’Asie du Sud-Est, soit une augmentation de 66 % par rapport à l’année précédente", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le Trésor a indiqué que son Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) avait proposé de modifier sa "règle définitive relative au groupe Huione" de 2025 afin d’y inclure HPay Service PLC et toute entité qui lui succéderait. Le Trésor a précisé que l’une des escroqueries les plus courantes et les plus lucratives concernait la fraude à l’investissement dans les actifs numériques.

Le groupe Huione a joué un rôle essentiel dans le blanchiment des produits issus de cyber-vols et d’escroqueries liées à l’investissement dans les monnaies virtuelles, et a été utilisé par le groupe Prince pour les produits de ses escroqueries, a déclaré le Trésor.

Dans le cadre d’une action parallèle, le ministère américain de la Justice a déclaré avoir saisi un compte de cloud computing utilisé par des filiales du groupe Huione, également basées au Cambodge. Ces filiales ont contribué à transférer les produits issus de fraudes liées à l’investissement dans les cryptomonnaies et d’escroqueries informatiques vers le secteur bancaire légitime, a précisé le ministère.

"Le groupe Huione a utilisé ce compte de cloud computing dans le cadre d’une infrastructure technologique qui a permis de transférer, de déplacer et de dissimuler des milliards de recettes issues de la fraude — dont une grande partie avait été volée par le biais de centres d’escroquerie situés en Asie du Sud-Est", a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué.

Le ministère de la Justice a indiqué que le compte saisi contribuait au fonctionnement de Huione Guarantee, également connu sous le nom de Haowang Guarantee, qui est accusé d’utiliser des canaux sur le réseau social Telegram pour discuter d’activités illégales, allant de la vente de cartes de crédit volées et d’informations d’identité à la traite d’êtres humains. Ces activités comprenaient également le blanchiment des produits issus d’escroqueries sentimentales et d’escroqueries à l’investissement, a-t-il précisé.

Parmi les personnes visées par les sanctions du Trésor figurait Hu Xiaowei, que les autorités ont décrit comme le bras droit du Prince Group et le "grand frère" de son dirigeant, Chen Zhi, qui avait déjà fait l’objet de sanctions en 2025. Le Trésor a indiqué que Hu contrôle trois sociétés situées dans les Îles Vierges britanniques: Eagle Fortitude Limited, Leisure Focus Limited et Future King Inc. Par l’intermédiaire de cette dernière, il détient un vaste réseau de sociétés servant à gérer des fonds et des biens immobiliers, a précisé le département.

Chen Zhi a été arrêté et extradé vers la Chine en janvier à l’issue d’une enquête conjointe américano-chinoise sur la criminalité transnationale. Pékin enquêtait sur le Prince Group depuis 2020 et entretient des relations étroites avec le Cambodge.

Le Prince Group et Huione n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter ces informations.