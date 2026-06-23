Ciotti plaide pour une "montée en puissance" sur 9 ans de la retraite par capitalisation

Le président du groupe parlementaire UDR, Éric Ciotti (g) lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 16 juin 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Le patron de l'UDR Eric Ciotti, allié depuis deux ans du RN, a plaidé mardi pour une "montée en puissance sur 9 ans" de la retraite par capitalisation, après que Marine Le Pen s'est déclarée favorable à l'instauration d'une part de capitalisation "pour ceux qui le peuvent".

"Notre système de répartition (...) n'est plus viable à long terme", a affirmé le maire de Nice lors d'un colloque organisé par son parti où il a détaillé différentes mesures qu'il entend défendre à l'échelon national.

"On peut indéfiniment jouer sur le curseur de l'âge, mais ça ne sera pas définitif", a assuré le député des Alpes-Maritimes qui avait soutenu le passage de l'âge de la retraite à 64 ans lorsqu'il était chez LR et déplore la suspension de cette réforme par le gouvernement de Sébastien Lecornu.

"La réponse la plus pertinente, c'est l'introduction d'une dose de capitalisation", a expliqué Eric Ciotti, qui s'est dit favorable au maintien de la retraite actuelle par répartition à laquelle serait ajouté "un étage" de capitalisation.

Il plaide pour une "montée en puissance sur 9 ans" de l'instauration de ce système pour "passer progressivement de 3 à 9 points qui seraient fléchés vers des fonds de capitalisation qui auraient la vertu de permettre l'augmentation de la retraite de façon conséquente".

Eric Ciotti a évoqué la possibilité d'utiliser les excédents du régime de retraites complémentaires Agirc-Arrco pour "amorcer le fonds de transition" qui permettrait la mise en place de ce système.

Le patron de l'UDR, qui défend des mesures plus libérales que son allié du RN, a également évoqué la piste de "la mobilisation de l'épargne qui existe vers ce fonds de transition".

Marine Le Pen s'est dite il y a dix jours favorable à l'instauration d'une part de capitalisation "volontaire" dans le système des retraites "pour ceux qui le peuvent".

Mais "je suis bien consciente que ça ne suffit pas puisque l'objectif prioritaire, c'est de protéger les retraites de ceux qui n'ont pas les moyens de mettre en œuvre cette capitalisation volontaire", a-t-elle ajouté.