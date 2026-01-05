Les Etats-Unis réduisent leur liste des vaccins systématiques pour les enfants

Les Etats-Unis ont annoncé lundi qu'ils retiraient quatre vaccins de leur programme de vaccination systématique des enfants afin de s'aligner sur les pratiques des autres pays dits développés, une initiative conforme à la politique défendue par le secrétaire à la Santé, Robert Kennedy Jr.

Le président américain Donald Trump s'était lui-même prononcé le mois dernier en faveur d'une telle réduction.

Les vaccins contre les rotavirus, la grippe, les infections à méningocoques et l'hépatite A ne sont désormais plus systématiques et doivent faire l'objet d'une décision concertée de la part des parents et des services de soins, a annoncé le département de la Santé.

Cette modification du programme vaccinal des enfants est le fruit d'une procédure inhabituelle, les recommandations étant généralement formulées par un comité d'experts extérieurs évaluant les avantages et les inconvénients de chaque vaccin en matière de santé publique.

Deux responsables du département de la Santé, Martin Kulldorf et Tracy Beth Hoeg, ont cette fois étudié les protocoles suivis dans 20 autres pays développés avant de soumettre leur proposition de réforme du programme vaccinal des enfants aux Etats-Unis.

Conformément à leurs recommandations, 11 vaccins restent systématiques, dont ceux contre la rougeole, les oreillons ou la varicelle, tandis que d'autres sont soit destinés à des populations à haut risque soit soumis à concertation entre parents et corps médical, a précisé le département de la Santé.

Les assurances continueront à couvrir les frais de vaccination quelle que soit la catégorie, ont précisé des responsables du département de la Santé lors d'une conférence téléphonique.

Parmi les autres modifications entérinées lundi, une seule dose du vaccin contre le papillomavirus est désormais recommandée contre deux précédemment.

(Ahmed Aboulenein à Washington et Michael Erman à New York, version française Bertrand Boucey)