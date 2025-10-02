Les États-Unis n'investissent pas dans l'Argentine, selon M. Bessent

Les États-Unis n'injectent pas d'argent en Argentine, mais fournissent uniquement une ligne de swap de crédit, a déclaré jeudi le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

"Ce que font les États-Unis, pour être clair: nous leur fournissons une ligne de swap. Nous n'investissons pas d'argent en Argentine, d'accord? A déclaré M. Bessent lors d'une interview accordée à la chaîne CNBC.

Le président américain Donald Trump rencontrera le président argentin Javier Milei dans deux semaines, a déclaré l'Argentine mardi, alors que Milei cherche à garantir la ligne de swap de crédit des États-Unis qui a irrité certains républicains lorsque le pays sud-américain a déchargé des milliards de dollars de soja à la Chine.

Plus tôt, M. Bessent a déclaré dans un message X qu'il était impatient de rencontrer l'équipe du ministre argentin de l'économie Luis Caputo à Washington pour faire avancer les discussions sur les options de soutien financier.

"Le @USTreasury est tout à fait prêt à faire ce qui est nécessaire, et nous continuerons à suivre les développements de près", a déclaré M. Bessent dans son message.

Les États-Unis n'ont pas maintenu d'intérêts stratégiques dans l'hémisphère occidental au cours des dernières décennies et ont maintenant la possibilité de soutenir l'Argentine, a déclaré M. Bessent.

Il a salué le "travail fantastique" de M. Milei et s'est dit convaincu que le dirigeant de droite obtiendrait de bons résultats lors des prochaines élections.

"L'Argentine est désormais un phare dans le monde. Et il y a maintenant une chance pour beaucoup d'autres pays de venir - la Bolivie, l'Équateur, je pense à la Colombie - après les élections. Ce que nous ne voulons pas, ce sont des modèles économiques qui ont échoué", a déclaré M. Bessent.

Le 26 octobre, l'Argentine organise des élections législatives de mi-mandat, au cours desquelles le parti de Milei espère gagner des sièges afin de renforcer sa position minoritaire.