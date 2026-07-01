Les États-Unis lèvent les restrictions à l'exportation sur les modèles d'IA « Fable » et « Mythos » d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tirées du paragraphe 3)

Anthropic a annoncé mardi que le ministère américain du Commerce avait levé les restrictions à l’exportation pesant sur ses modèles d’IA Claude Fable 5 et Mythos 5, moins de trois semaines après que l’entreprise eut reçu l’ordre de suspendre l’accès à ses modèles d’IA les plus avancés en raison de risques pour la sécurité nationale.

“Nous commencerons à rétablir l'accès dès demain”, a déclaré Anthropic dans un communiqué publié sur X. Anthropic avait brusquement désactivé ses modèles Mythos 5 et Fable 5 à la suite de l'ordre de contrôle des exportations du 12 juin. Vendredi , Anthropic a indiqué que le gouvernement américain l'avait autorisée à mettre son modèle d'intelligence artificielle Claude Mythos 5 à la disposition de certaines organisations américaines “de confiance”, revenant ainsi partiellement sur cette décision.

“Au cours des deux dernières semaines, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Anthropic pour analyser et approuver Fable 5 afin de garantir la cohérence au sein du gouvernement américain et de renforcer le leadership des États-Unis en matière d’IA”, a déclaré Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce, dans un message publié sur X. Washington a renforcé la surveillance des lancements de nouveaux modèles afin d’identifier les menaces potentielles posées par les modèles d’IA avancés qui sont à l’origine de l’essor de l’IA et d’importants investissements en capital. Mais la sélection par le gouvernement des entreprises autorisées à accéder à ces modèles a suscité des critiques.

Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré la semaine dernière sur X que des tests de sécurité approfondis “ne sont pas une mauvaise idée. Je n’aime simplement pas l’idée que ce soit le gouvernement qui choisisse les clients”. OpenAI, le créateur de ChatGPT, a reporté le lancement public complet de GPT-5.6 à la demande du gouvernement américain, limitant son accès à un petit groupe de partenaires agréés.