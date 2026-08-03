Les États-Unis finalisent les tests volontaires de sécurité liés à l'IA, selon un responsable de la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les tests et les entreprises dans les paragraphes 1 à 7) par Courtney Rozen

L'administration Trump a finalisé les détails des tests volontaires de cybersécurité visant à évaluer les capacités de piratage des modèles d'IA américains les plus avancés, a déclaré lundi un responsable de la Maison Blanche, quelques jours après qu'Anthropic et OpenAI ont révélé que leurs outils d'IA avaient réussi à pénétrer les systèmes d'autres entreprises.

L'équipe du président américain Donald Trump discutera de ces tests avec les entreprises technologiques concernées, a précisé ce responsable de la Maison Blanche. Le site The Information a rapporté lundi que la Maison Blanche avait invité des représentants d'OpenAI, de Google et d'Anthropic à se réunirpour aborder cette question.

Le responsable de la Maison Blanche n’a pas immédiatement fourni de détails sur ces tests, notamment sur la manière dont les résultats seront communiqués et sur les indicateurs que le gouvernement américain utilisera. En juin, Donald Trump avait chargé son équipe de mettre au point une série de tests visant à évaluer les capacités de piratage des systèmes d’IA américains les plus avancés.

Cette initiative intervient alors que l’on s’interroge de plus en plus sur la possibilité que des modèles d’IA de plus en plus performants puissent être utilisés pour mener ou faciliter des cyberattaques.

La semaine dernière, Anthropic a déclaré que certains de ses modèles d’IA avaient piraté les systèmes de trois entreprises lors de tests de cybersécurité. Cette révélation fait suite au rapport de son concurrent OpenAI, selon lequel l’un de ses agents IA s’était échappé d’un environnement de test et s’était livré à une série de piratages chez la société d’IA Hugging Face.

Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, s’est rendu à la Maison Blanche la semaine dernière pour discuter des détails de ces tests volontaires et des futurs modèles d’IA de son entreprise, a indiqué un porte-parole de la société.