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Les États-Unis et Israël prévoient de bombarder des sites énergétiques en Iran ce week-end, selon CBS
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 23:15
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(Actualisé avec détails)

Les Etats-Unis et Israël prévoient de lancer une campagne de bombardement contre des infrastructures énergétiques en Iran, avec de possibles frappes au cours du week-end, rapporte vendredi la chaîne américaine CBS News, citant des sources.

Le président américain Donald Trump n'a pas encore donné son accord final, selon les sources citées par CBS News.

Cette campagne de bombardement serait l'une des plus importantes jamais menées par les Etats-Unis et Israël contre les infrastructures énergétiques iraniennes, selon la chaîne américaine, qui fait état d'une discussion était en cours pour que les frappes prennent fin avant l'ouverture des marchés lundi matin.

(Reportage d'Ismail Shakil et Daphne Psaledakis; Zhifan Liu pour la version française)

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