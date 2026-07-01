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Les États-Unis émettent un arrêté d'urgence concernant PJM Interconnection alors qu'une vague de chaleur se profile
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 00:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de l’Énergie a déclaré mardi l’état d’urgence sur l’ensemble du plus grand réseau électrique du pays, invoquant une flambée de la demande et des risques liés à l’approvisionnement alors qu’une vague de chaleur extrême s’abat sur la région.

Dans un arrêté pris en vertu de l'article 202(c) de la loi fédérale sur l'énergie (Federal Power Act), le secrétaire à l'Énergie a déclaré qu'une situation d'urgence légale existait dans la région de l'interconnexion PJM en raison à la fois d'une forte hausse de la demande en électricité et d'une capacité de production limitée.

Le 29 juin, le PJM a déposé une demande officielle, mettant en garde contre une “urgence imminente en matière de fiabilité de l’approvisionnement électrique” provoquée par des prévisions de températures élevées avoisinant les 95 degrés Fahrenheit, voire plus.

PJM prévoit “des charges de pointe d’environ 159.563 mégawatts (MW) le 1er juillet 2026 et d’environ 162.860 MW le 2 juillet 2026. Ces niveaux augmentent les risques de pénurie d’approvisionnement, menaçant la stabilité du réseau.

L’opérateur du réseau a également signalé que certaines unités de production pourraient être confrontées à des contraintes en raison d’une restriction imposée par un permis environnemental ou une exigence de l’État.

Le ministère américain de l’Énergie (DOE) a déclaré que cette décision était nécessaire pour garantir un approvisionnement suffisant en électricité et pour protéger la sécurité publique.

PJM Interconnection dessert une grande partie de l’est des États-Unis, et les responsables ont averti que, sans intervention, des conditions météorologiques extrêmes pourraient entraîner une pression sur le réseau suffisamment importante pour compromettre la capacité à répondre à la demande en électricité.

Environnement
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