Les Etats-Unis discutent d'une participation au sommet du G20 en Afrique du Sud, dit Ramaphosa

L'Afrique du Sud discute avec les Etats-Unis d'une éventuelle participation américaine au sommet du G20 organisé le week-end prochain à Johannesburg après le boycott initialement annoncé par l'administration de Donald Trump, a déclaré jeudi le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

"Nous avons reçu une note de la part des Etats-Unis, une note dont nous sommes en train de discuter avec eux au sujet d'un changement d'avis, au sujet d'une participation sous une forme ou une autre au sommet", a dit Cyril Ramaphosa lors d'une conférence de presse avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa.

Le président sud-africain a ajouté que son pays aurait à examiner les modalités pratiques d'une éventuelle participation de représentants américains.

"Cela arrive dans les derniers jours avant le sommet. Et donc nous devons avoir ce type de discussions pour voir dans quelle mesure c'est possible et ce que, au bout du compte, cela signifie réellement", a-t-il dit.

Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils ne participeraient pas au premier sommet du G20 organisé en Afrique en accusant le pays hôte, dirigé jusqu'en 1994 par une minorité blanche au sein d'un régime raciste d'apartheid, de maltraiter les Blancs désormais.

Donald Trump a aussi rejeté les priorités avancées par l'Afrique du Sud pour ce sommet, telles que promouvoir la solidarité internationale et aider les pays en développement à s'adapter aux conséquences du changement climatique, à s'engager dans la transition vers des énergies moins polluantes et à réduire le fardeau de leur dette.

(Tim Cocks, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)