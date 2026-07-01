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Les États-Unis devraient lever mardi les contrôles à l'exportation sur le modèle d'IA « Fable » d'Anthropic, selon une source
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 01:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations provenant de la source au paragraphe 1 et des éléments de contexte au paragraphe 2)

Le ministère américain du Commerce devrait lever mardi les contrôles à l’exportation sur le modèle d’IA Fable 5 d’Anthropic, moins de trois semaines après que l’entreprise a reçu l’ordre de suspendre l’accès à ses modèles d’IA les plus avancés en raison de risques pour la sécurité nationale,selon une source proche du dossier.

Anthropic avait brusquement désactivé ses modèles Mythos 5 et Fable 5 à la suite de l'ordre de contrôle des exportations du 12 juin. Vendredi , Anthropic a déclaré que le gouvernement américain l'avait autorisée à mettre à disposition son modèle d'intelligence artificielle Claude Mythos 5 auprès de certaines organisations américaines « de confiance », revenant ainsi partiellement sur sa décision.

Politico avait précédemment fait état d’une éventuelle levée des contrôles à l’exportation.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

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