Les États-Unis débloquent 38 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre Ebola, alors que le CDC prévient que l'épidémie pourrait atteindre l'ampleur de celle de 2014

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'avertissement du CDC et des conclusions de la modélisation aux paragraphes 1, 4, 6 et 7) par Ahmed Aboulenein et Michael Erman

Les États-Unis ont annoncé vendredi qu'ils allaientallouer 38 millions de dollars supplémentaires pour soutenir la lutte contre Ebola, alors que le CDC américain a averti que, sans interventions sanitaires énergiques, l'épidémie en République démocratique du Congo pourrait égaler ou dépasser celle qui a touché l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016.

Ces fonds supplémentaires portent le total engagé par les États-Unis à ce jour à plus de 200 millions de dollars de financement direct, a indiqué le Département d’État dans un communiqué.

Le département, qui n'a pas précisé comment ces fonds seraient dépensés, a déclaré qu'il travaillait en étroite collaboration avec les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis, ainsi qu'avec la RDC et l'Ouganda, afin de “mettre en place une réponse rapide et complète” à l'épidémie.

Le CDC a publié vendredi trois rapports scientifiques officielssur l'épidémie , en partie pour mobiliser les ressources de la communauté internationale en vue de la riposte, a déclaré lors d'un point presse le Dr Satish Pillai, responsable de la gestion de l'épidémie d'Ebola au sein de l'agence.

L'épidémie actuelle d'Ebola en RDC a entraîné 344 cas confirmés de la maladie et 60 décès, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Les scénarios modélisés par le CDC montrent que sans interventions sanitaires fortes, l'épidémie de la souche Bundibugyo d'Ebola en RDC pourrait atteindre une ampleur équivalente, voire supérieure, à celle de l'épidémie de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest, a indiqué l'agence.

Dans les scénarios modélisés où un faible nombre de patients est suffisamment isolé, l'épidémie pourrait devenir l'une des plus importantes jamais enregistrées, a déclaré Jason Asher, directeur du Centre de prévision et d'analyse des épidémies du CDC.

Le Département d’État américain indique que les citoyens américains exposés au virus mais ne présentant aucun symptôme seraient mis en quarantaine au Kenya dans un centre en cours de construction.