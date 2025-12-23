 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Etats-Unis approuvent une version en comprimé d'un traitement phare pour lutter contre l'obésité
information fournie par AFP 23/12/2025 à 12:11

Les autorités sanitaires américaines ont approuvé lundi une première version en comprimé du traitement anti-obésité phare Wegovy, offrant aux Américains une première alternative aux injections pour perdre du poids ( AFP / PAUL ELLIS )

Les autorités sanitaires américaines ont approuvé lundi une première version en comprimé du traitement anti-obésité phare Wegovy, offrant aux Américains une première alternative aux injections pour perdre du poids ( AFP / PAUL ELLIS )

Les autorités sanitaires américaines ont approuvé lundi une première version en comprimé du traitement anti-obésité phare Wegovy, offrant aux Américains une première alternative aux injections pour perdre du poids, a annoncé le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk qui le commercialise.

Ce feu vert devrait permettre de faciliter l'accès à ces traitements amaigrissants déjà très populaires et considérés par de nombreux experts comme révolutionnaires.

Avec l'approbation par l'Agence américaine du médicament (FDA) du comprimé Wegovy, "les patients disposeront d'une solution pratique avec un comprimé à prendre une fois par jour qui peut les aider à perdre autant de poids que l'injection Wegovy originale", a déclaré Mike Doustdar, président de Novo Nordisk dans un communiqué d'annonce.

Ce comprimé sera désormais autorisé pour la perte de poids et son maintien sur le long-terme pour les adultes souffrant d'obésité ou pour les personnes en situation de surpoids présentant au moins une comorbidité liée au surpoids, comme par exemple un problème cardiaque, a précisé l'entreprise.

- "Moins coûteuse" -

La nouvelle a été applaudie par le réseau américain Obesity Care Advocacy Network qui défend les patients souffrant d'obésité, une maladie chronique qui touche environ 40% des adultes aux Etats-Unis.

Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk avait signé en novembre un accord avec le gouvernement américain dans lequel il prévoyait de proposer le traitement par comprimé à partir de 150 dollars (127 euros) par mois, soit bien moins que le coût actuel des versions injectables ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )

Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk avait signé en novembre un accord avec le gouvernement américain dans lequel il prévoyait de proposer le traitement par comprimé à partir de 150 dollars (127 euros) par mois, soit bien moins que le coût actuel des versions injectables ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )

"Ce développement représente une opportunité importante pour les personnes vivant avec l'obésité en offrant une alternative pour celles qui hésitent à commencer une thérapie injectable et en fournissant une option potentiellement moins coûteuse", a-t-il salué dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'entreprise Novo Nordisk avait en effet signé en novembre un accord avec le gouvernement américain dans lequel il prévoyait de proposer le traitement par comprimé à partir de 150 dollars (127 euros) par mois, soit bien moins que le coût actuel des versions injectables.

Le prix de ces dernières, dont les populaires Ozempic et Zepbound, peut en effet dépasser les 1.000 dollars par mois aux Etats-Unis: un frein pour nombre de patients.

Le laboratoire danois n'a pas fourni lundi de détail supplémentaire sur le prix final mais a indiqué qu'il comptait le commercialiser dans le pays à partir de janvier 2026.

Wegovy, Ozempic et Zepbound font partie d'une nouvelle classe de médicaments initialement développée pour lutter contre le diabète et imitent une hormone gastro-intestinale (GLP-1) qui joue un rôle dans la régulation de l'appétit.

- En cours d'examen en Europe -

Face aux pertes de poids importantes qu'ils permettent d'obtenir, ces traitements ont connu ces dernières années un engouement très important, notamment aux Etats-Unis où ils sont utilisés par environ un Américain sur huit, selon un récent sondage du cercle de réflexion américain KFF, spécialisé sur les questions de santé.

Wegovy, Ozempic et Zepbound font partie d'une nouvelle classe de médicaments initialement développée pour lutter contre le diabète et imitent une hormone gastro-intestinale (GLP-1) qui joue un rôle dans la régulation de l'appétit ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Wegovy, Ozempic et Zepbound font partie d'une nouvelle classe de médicaments initialement développée pour lutter contre le diabète et imitent une hormone gastro-intestinale (GLP-1) qui joue un rôle dans la régulation de l'appétit ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Après avoir été développés sous la forme de solutions injectables, ils sont en train d'être adaptés par les laboratoires sous forme de comprimés pour faciliter notamment leur administration.

Ces traitements ont été recommandés par l'OMS pour lutter contre l'obésité, une maladie chronique facteur de risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de certains cancers et de complications qui constitue un fléau sanitaire mondial.

Ils suscitent par ailleurs de nombreux espoirs dans le domaine médical, les chercheurs explorant de nombreuses autres pistes sur de possibles actions de ces traitements contre diverses maladies, notamment rénales ou encore les addictions.

La version comprimé de Wegovy désormais approuvée aux Etats-Unis est également en cours d'examen par d'autres autorités règlementaires dont l'Agence européenne des médicaments, a précisé Novo Nordisk.

Les autorités sanitaires américaines avaient déjà approuvé auparavant une autre version en comprimé de ces traitements à succès, mais pas pour la perte de poids.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 12:20

    Le comprimé donne aussi des conseils vestimentaires aux personnes en surpoids ????

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La plateforme Siri d'Ineos, le 25 novembre 2025 en mer du Nord danois ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )
    La mer du Nord, dernière demeure pour une partie du CO2 européen
    information fournie par AFP 23.12.2025 12:16 

    Le projet Greensand, l'un des plus aboutis en Europe, va d'ici l'été commencer à enterrer du CO2 sous une ancienne plateforme pétrolière de la mer du Nord en passe de devenir le cimetière d'une partie, modeste, du dioxyde de carbone européen. Comptant parmi les ... Lire la suite

  • Vince Zampella, PDG de Respawn Entertainment, présente le jeu vidéo "Titanfall 2" lors d'une conférence de presse Electronics Arts, le 12 juin 2016 à Los Angeles, en Californie ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVORK DJANSEZIAN )
    Le co-créateur du jeu vidéo "Call of Duty" Vince Zampella meurt dans un accident de la route
    information fournie par AFP 23.12.2025 11:47 

    Le co-créateur de "Call of Duty" Vince Zampella, figure majeure du jeu vidéo, est décédé dimanche à 55 ans dans un accident de voiture en banlieue de Los Angeles, a indiqué lundi l'éditeur Electronic Arts (EA). Vince Zampella était considéré comme un pionnier des ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.12.2025 11:06 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,08% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,11% pour le Nasdaq. * ELI LILLY LLY.N

  • Frappe russe à la roquette et au drone à Kiev
    La Russie lance une vaste attaque aérienne contre l'Ukraine
    information fournie par Reuters 23.12.2025 10:55 

    par Dan Peleschuk La Russie a lancé aux premières heures de la journée de mardi une vaste attaque aérienne contre l'Ukraine, notamment Kyiv et les infrastructures énergétiques de l'ouest ‍du pays, faisant trois morts et provoquant d'importantes coupures de courant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank