Les Etats-Unis approuvent une version en comprimé d'un traitement phare pour lutter contre l'obésité

Les autorités sanitaires américaines ont approuvé lundi une première version en comprimé du traitement anti-obésité phare Wegovy, offrant aux Américains une première alternative aux injections pour perdre du poids, a annoncé le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk qui le commercialise.

Ce feu vert devrait permettre de faciliter l'accès à ces traitements amaigrissants déjà très populaires et considérés par de nombreux experts comme révolutionnaires.

Avec l'approbation par l'Agence américaine du médicament (FDA) du comprimé Wegovy, "les patients disposeront d'une solution pratique avec un comprimé à prendre une fois par jour qui peut les aider à perdre autant de poids que l'injection Wegovy originale", a déclaré Mike Doustdar, président de Novo Nordisk dans un communiqué d'annonce.

Ce comprimé sera désormais autorisé pour la perte de poids et son maintien sur le long-terme pour les adultes souffrant d'obésité ou pour les personnes en situation de surpoids présentant au moins une comorbidité liée au surpoids, comme par exemple un problème cardiaque, a précisé l'entreprise.

- "Moins coûteuse" -

La nouvelle a été applaudie par le réseau américain Obesity Care Advocacy Network qui défend les patients souffrant d'obésité, une maladie chronique qui touche environ 40% des adultes aux Etats-Unis.

"Ce développement représente une opportunité importante pour les personnes vivant avec l'obésité en offrant une alternative pour celles qui hésitent à commencer une thérapie injectable et en fournissant une option potentiellement moins coûteuse", a-t-il salué dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'entreprise Novo Nordisk avait en effet signé en novembre un accord avec le gouvernement américain dans lequel il prévoyait de proposer le traitement par comprimé à partir de 150 dollars (127 euros) par mois, soit bien moins que le coût actuel des versions injectables.

Le prix de ces dernières, dont les populaires Ozempic et Zepbound, peut en effet dépasser les 1.000 dollars par mois aux Etats-Unis: un frein pour nombre de patients.

Le laboratoire danois n'a pas fourni lundi de détail supplémentaire sur le prix final mais a indiqué qu'il comptait le commercialiser dans le pays à partir de janvier 2026.

Wegovy, Ozempic et Zepbound font partie d'une nouvelle classe de médicaments initialement développée pour lutter contre le diabète et imitent une hormone gastro-intestinale (GLP-1) qui joue un rôle dans la régulation de l'appétit.

- En cours d'examen en Europe -

Face aux pertes de poids importantes qu'ils permettent d'obtenir, ces traitements ont connu ces dernières années un engouement très important, notamment aux Etats-Unis où ils sont utilisés par environ un Américain sur huit, selon un récent sondage du cercle de réflexion américain KFF, spécialisé sur les questions de santé.

Après avoir été développés sous la forme de solutions injectables, ils sont en train d'être adaptés par les laboratoires sous forme de comprimés pour faciliter notamment leur administration.

Ces traitements ont été recommandés par l'OMS pour lutter contre l'obésité, une maladie chronique facteur de risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de certains cancers et de complications qui constitue un fléau sanitaire mondial.

Ils suscitent par ailleurs de nombreux espoirs dans le domaine médical, les chercheurs explorant de nombreuses autres pistes sur de possibles actions de ces traitements contre diverses maladies, notamment rénales ou encore les addictions.

La version comprimé de Wegovy désormais approuvée aux Etats-Unis est également en cours d'examen par d'autres autorités règlementaires dont l'Agence européenne des médicaments, a précisé Novo Nordisk.

Les autorités sanitaires américaines avaient déjà approuvé auparavant une autre version en comprimé de ces traitements à succès, mais pas pour la perte de poids.