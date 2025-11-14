Les États-Unis approuvent une vente d'armes à Taïwan, une première sous Trump

par Kanishka Singh

Les États-Unis ont approuvé la vente à Taïwan de pièces d'avions de combat pour un montant de 330 millions de dollars, a annoncé jeudi en fin de journée le Pentagone, marquant la première transaction de ce type depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump en janvier.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a aussitôt fait part de sa colère vendredi, affirmant que Pékin ferait tout ce qui est nécessaire pour défense sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa sécurité.

La Chine revendique Taïwan comme faisant partie intégrante de son territoire et n'exclut pas le recours à la force pour prendre le contrôle de l'île, démocratiquement gouvernée.

Washington entretient pour sa part des liens officieux avec Taïwan, dont il est le principal fournisseur d'armes. Les États-Unis sont tenus par la loi de fournir à l'île les moyens de se défendre.

"La vente proposée améliorera la capacité du bénéficiaire à faire face aux menaces actuelles et futures en maintenant la disponibilité opérationnelle de sa flotte de F-16, de C-130" et d'autres avions, a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

Le ministère taïwanais de la Défense a précisé dans un communiqué que la vente devrait "prendre effet" dans un délai d'un mois.

"L'approfondissement du partenariat de sécurité entre Taïwan et les États-Unis est une pierre angulaire importante pour la paix et la stabilité dans la région indo-pacifique", a déclaré le porte-parole du bureau présidentiel taïwanais, Karen Kuo, dans un communiqué.

L'annonce de la vente d'armes des Etats-Unis à Taïwan intervient alors que le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping se sont rencontrés le mois dernier en Corée du Sud pour tenter de sceller un accord commercial entre leurs deux pays.

Donald Trump a affirmé par le passé que le dirigeant chinois lui avait assuré que la Chine n'envahirait pas Taïwan tant qu'il serait à la Maison blanche.

"La question taïwanaise est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine et constitue la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines", a déclaré vendredi Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'un point presse à Pékin.

(Rédigé par Kanishka Singh et Ismail Shakil ; avec la contribution de Ben Blanchard à Taipei ; version française Blandine Hénault, édité par Benjamin Mallet)