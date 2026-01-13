Les Etats-Unis appellent leurs ressortissants à quitter l'Iran

Les Etats-Unis ont appelé mardi leurs ressortissants à quitter l'Iran sans délai, prévenant que les manifestations en cours dans le pays "s'intensifient et pourraient devenir violentes".

"Quittez l'Iran immédiatement. Préparez un plan pour partir sans compter sur l'aide du gouvernement américain", ont indiqué les Etats-Unis dans un message publié sur le site de leur "ambassade virtuelle" en Iran.

Washington demande également aux ressortissants américains d'éviter les manifestations - qui pourraient entraîner "des arrestations et des blessures" - et de rester discrets et vigilants, ajoutant qu'ils doivent s'attendre à "des coupures d'internet persistantes, prévoir des moyens de communication alternatifs et, si cela est sûr, envisager de quitter l'Iran par voie terrestre vers l'Arménie ou la Turquie".

Les Etats-Unis rappellent en outre que Téhéran ne reconnaît pas la double nationalité et considérera les binationaux uniquement comme des citoyens iraniens, les Irano-Américains devant ainsi quitter le pays avec un passeport iranien.

"Les ressortissants américains courent un risque élevé d'interrogatoire, d'arrestation et de détention en Iran. Montrer un passeport américain ou des liens avec les États-Unis peut suffire à entraîner une détention par les autorités iraniennes."

La France, dans des recommandations publiées par le ministère des Affaires étrangères, a pour sa part rappelé dimanche qu'elle déconseillait formellement à ses ressortissants de se rendre en Iran "compte tenu notamment du risque de détention arbitraire" et a conseillé aux Français de passage ou résidant dans le pays de le quitter.

Pour les ressortissants français qui resteraient en Iran, il est notamment demandé de se tenir "strictement à l'écart" de tout rassemblement et manifestation", de ne prendre aucune photo ni vidéo, d'éviter "impérativement" tout déplacement de nuit et, en journée, "d'observer la plus grande vigilance".

646 MORTS DEPUIS LE 28 DÉCEMBRE

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il passait en revue des "options très fortes", y compris militaires, face à la répression violente menée par le régime de Téhéran à l'encontre du mouvement de contestation qui secoue la République islamique depuis le 28 décembre.

Ce mouvement, lancé par les commerçants du Grand Bazar de Téhéran protestant contre une inflation galopante et la chute du rial, a pris une tournure politique et s'est étendu à de nombreuses villes de province, entraînant les plus importantes manifestations antigouvernementales que le pays ait connu depuis des années.

L'organisation de défense des droits humains HRANA, basée aux États-Unis, a recensé 646 morts, dont 505 manifestants, 113 militaires ou membres des forces de sécurité et 7 passants en Iran depuis le 28 décembre, ainsi que 10.721 personnes arrêtées.

(Rédigé par Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)