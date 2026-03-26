Les Espoirs se rapprochent tranquillement de l’Euro

Luxembourg Espoirs 1-5 France Espoirs

Buts : Gonçalves (78 e ) pour les Luxembourgeois // Zézé (2 e ), Ngoura (14 e ), Atangana (19 e ) et Fofana (89 e et 90 e +2) pour les Bleuets

Road to Belgrade et Tirana. Sans ses cadres (Mathys Tel et Wilson Odobert par exemple), les Bleuets ont tranquillement fait le boulot contre le Luxembourg (5-1). Après cinq matchs disputés, ils s’emparent de la tête de leur groupe de qualifications à l’Euro Espoirs 2027 . Les joueurs de Gérald Baticle comptent deux points d’avance sur l’Islande, leur adversaire lundi à Auxerre (19 heures). Seul le premier est automatiquement qualifié.…

UL pour SOFOOT.com