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L'Italie connaît son adversaire en finale des barrages
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 23:39

L'Italie connaît son adversaire en finale des barrages

L'Italie connaît son adversaire en finale des barrages

Pays de Galles 1-1 (2-4 aux tab) Bosnie-Herzégovine

Buts : James (51 e ) pour les Gallois // Džeko (86 e ) pour les Bosniens

Et l’adversaire de l’Italie est… la Bosnie-Herzégovine. Il a fallu 120 minutes, une grosse tension au City Stadium de Cardiff et une séance de penalty à sens unique pour que les Bosniaques s’imposent (1-1, 2-4 aux TAB) . L’Italie peut sourire : son prochain adversaire a perdu beaucoup de nerfs dans la bataille.…

UL pour SOFOOT.com

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