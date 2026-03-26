L'Italie connaît son adversaire en finale des barrages
Pays de Galles 1-1 (2-4 aux tab) Bosnie-Herzégovine
Buts : James (51 e ) pour les Gallois // Džeko (86 e ) pour les Bosniens
Et l’adversaire de l’Italie est… la Bosnie-Herzégovine. Il a fallu 120 minutes, une grosse tension au City Stadium de Cardiff et une séance de penalty à sens unique pour que les Bosniaques s’imposent (1-1, 2-4 aux TAB) . L’Italie peut sourire : son prochain adversaire a perdu beaucoup de nerfs dans la bataille.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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