Le Danemark, le Kosovo et la Tchéquie à 90 minutes du Mondial

Le Danemark, le Kosovo et la Tchéquie à 90 minutes du Mondial

Kosovo-Turquie et Tchéquie-Danemark, voilà le joli programme de deux des quatre finales des barrages du Mondial 2026 en Europe.

Le Kosovo peut rêver d’une première grosse compétition

Voisin de l’Albanie, éliminée en Pologne, le Kosovo se rapproche de son premier Mondial après sa folle victoire en Slovaquie, absente d’une coupe du monde depuis 2010 (4-3) . Mené deux fois au score, le pays des Balkans, qui n’a jamais joué de grosse compétition internationale, ne peut pas dire merci à Edon Zhegrova, puisque l’ancien lillois est resté sur le banc, mais à quatre buteurs différents (Fisnik Asllani, Florent Muslija, Veldin Hodza et Kreshnik Hajrizi). Il affrontera la Turquie en finale des barrages.…

UL pour SOFOOT.com