 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les émotions lensoises après le sacre en Coupe de France
information fournie par So Foot 23/05/2026 à 00:02

Les émotions lensoises après le sacre en Coupe de France

Les émotions lensoises après le sacre en Coupe de France

C’est les émotions. Vainqueur de la Coupe de France pour la première fois de son histoire contre Nice, le RC Lens a vécu une soirée mémorable ce vendredi soir. « Quand on voit la saison de malade, d’où on est partis… C’est beaucoup d’émotions, beaucoup de travail et sincèrement j’ai été bluffé par la tranquillité du groupe. T’avais l’impression que les gars en avaient joué des dizaines. Le plus stressé, c’était moi , plaisantait le directeur sportif Jean-Louis Leca auprès de Bein Sports. Ce soit je suis fier de voir ne serait-ce que Jo (Gradit, appelé sur la pelouse au même moment, NDLR) qui rentre, c’est un symbole. C’est des soldats, des mecs en or. »

🏆 Lens soulève la première #CoupedeFrance de son histoire ! ❤️💛#RCLOGCN #CDFCA pic.twitter.com/f8ayB1iCtt…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pierre Sage, la gloire de ses pairs
    Pierre Sage, la gloire de ses pairs
    information fournie par So Foot 23.05.2026 02:54 

    En ramenant la Coupe de France à Lens au bout d'une saison merveilleuse, sa première complète à ce niveau, Pierre Sage a poursuivi son drôle de chemin. Le succès de l'entraîneur de 47 ans au parcours atypique, qui est allé chercher ses opportunités, est un message ... Lire la suite

  • Les Lensois vainqueurs des Niçois en finale de la Coupe de France, le 22 mai 2026 au Stade de France ( AFP / FRANCK FIFE )
    Au bout d'une saison de rêve, Lens tient sa première Coupe de France
    information fournie par AFP 23.05.2026 01:54 

    Lens a trouvé une fin idéale à sa saison écrite comme un conte de fée en remportant sa première Coupe de France aux dépens de Nice (3-1), vendredi soir au Stade de France. Dans le déroulement du match, cela n'a pas été le plus beau chapitre de ce livre de sang ... Lire la suite

  • Des supporters de Lens rassemblés avant la finale de la Coupe de France opposant le RC Lens à l'OGC Nice au Stade de France, à Saint-Denis, le 22 mai 2026 en Seine-Saint-Denis ( AFP / FRANCK FIFE )
    Coupe de France: finale sans incident majeur au lendemain d'une rixe entre supporters
    information fournie par AFP 23.05.2026 01:50 

    Le RC Lens a remporté la Coupe de France vendredi soir face à l'OGC Nice lors d'une finale sans incident majeur au lendemain de violences à Paris impliquant des supporters niçois, qui ont fait six blessés dont un grièvement. Plusieurs dizaines de personnes ont ... Lire la suite

  • Incidents avant la finale de la Coupe de France : "c'était une émeute" (témoin)
    Incidents avant la finale de la Coupe de France : "c'était une émeute" (témoin)
    information fournie par AFP Video 23.05.2026 00:11 

    Ils étaient "là pour casser" selon un témoin: 65 personnes ont été placées en garde à vue après des incidents jeudi soir à Paris impliquant des supporters de l'OGC Nice qui ont fait six blessés dont un grièvement, à quelques heures d'une finale de la Coupe de France ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank